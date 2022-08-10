統一上半年獲利衰退15.75% 每股純益1.6元

統一 (1216-TW) 今 (10) 日公布財報，第二季稅後純益 48.53 億元，季增 14.6%，年減 9.8%，每股純益 0.85 元，累計上半年稅後純益 90.87 億元，年減 15.75%，每股純益 1.6 元。
統一第二季營收爲 1305.31 億元，毛利率 32.04%，季減 0.59 個百分點，年減 1.84 個百分點，稅後純益 48.53 億元，季增 14.63%，年減 9.81%，單季每股純益爲 0.85 元。
統一上半年營收爲 2547.35 億元，毛利率爲 32.33%，年減 1.56 個百分點，稅後純益 90.87 億元，年減 15.75%，每股純益爲 1.6 元。
針對上半年獲利衰退，統一指出，主要是食品及食糧事業受原物料大幅上漲，及認列轉投資統一證券 (2855-TW) 虧損影響獲利，但合併營收及營業利益仍正向成長。
統一集團中，上半年除統一中控受大宗原物料價格上漲、國際油價及疫情影響運輸費用增加，造成獲利衰退 27.5%，其餘統一超 (2912-TW)、統一實 (9907-TW)、神隆 (1789-TW) 等上半年獲利都成長，統一實獲利成長 1.29 倍最為突出。