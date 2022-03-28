〈六角展望〉開展物料輸出新藍海、跨足元宇宙開發NFT商品

連鎖餐飲集團六角 (2732-TW) 自 2019 年以來宣示數位轉型後，隨著 2020 年疫情爆發，更積極將店內產品延伸為常溫和冷凍商品 (FMCG / 快銷品)，效益有成，去年電商業績年增高達 5 倍，六角透露，澳洲子公司尋此模式，於當地超市導入沖泡飲品，營收有效暴增 20-40%，目前加拿大代理商也考慮藉此擴大新產品線，未來發展成六角物料收入的新藍海可期；同時，六角近期推出首波 NFT 8 款商品，全力搭上數位新時代。

六角旗下日出茶太陸續開發出新款常溫沖泡即飲產品，加上王座餐飲推延伸的冷凍商品，不僅為王座提升約 10% 營收，全集團電商營收去年年增達 500%，效益明顯，今年目標再成長 30%。

一開始，六角採總部直接發展常溫和冷凍商品，但在組織資源整併後，改由王座進行冷凍食品規劃和銷售，藉此提升王座的營運效率。

六角強調，在完成 FMCG 產品的供應鏈布局後，逐步達一定的規模經濟，等同於品牌無痛延伸。

由於 FMCG 產品線趨於完整，目前六角澳洲子公司已在澳洲最大連鎖超市 Woolworths 導入日出茶太即食沖泡茶飲，帶動整體營收大增 20-40%，未來有望成為子公司的成長新曲線，加拿大代理商也表態考慮導入相關產品中。

一旦未來有更多代理商導入各國零售通路市場，六角等同在同樣的產品下，除了在國內有效開啟電商銷售引擎，也可進一步增添海外的物料收入。

此外，隨著近來元宇宙和 NFT 話題性不斷，六角為加強接軌數位時代，並有效在年輕族群間傳達品牌力，日前以日出茶太品牌發行 8 款 NFT 產品，包括 3 款手搖飲和 5 個城市虛擬門市，第一波採競拍方式，單款商品銷售收入逼近 1000 美元。

六角表示，NFT 是一個達到元宇宙世界的中介，儘管藉由加入 NFT 的領域可增添營收，但營收並非主要考量，而是希望藉此平台與年輕族群對話，吸引更多年輕客源與品牌互動，而經營階層也相當肯定此種行銷創意模式。

六角透露，已完成在台灣和美國註冊商標，發行 NFT 後，陸續有代理商表態有意願跟進，第二波競拍有望於第二季推出。