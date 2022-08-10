台股跌破萬五 三大法人賣超190.61億元 外資連三賣

美股晶片股倒地，費半周二重挫逾 4%，台股今 (10) 日也受電子權值股壓盤影響，摜破萬五大關，儘管金融股持續扮演撐盤要角，加權指數終場仍下跌 111 點，收在 14939 點，失守 5 日線。三大法人賣超 190.61 億元，其中外資重砍 178 億元。

觀察三大法人資金變動情形，外資今天賣超 178.08 億元，為連三賣；投信力挺台股，加碼買超 15.79 億元，為連續 34 日買超，再創史上第二長連買紀錄；自營商跟隨外資步調，轉為賣超 28.32 億元，三大法人合計賣超 190.61 億元。

權王台積電今天股價下跌近 2%，終場驚險守住 500 元關卡；聯電也面臨 40 元關卡保衛戰，終場同步下挫近 2%，收 40.3 元；聯發科大跌 3.75%，以 668 元作收；瑞昱、聯詠、矽力 * - KY、力積電等半導體股都賣壓沉重。

股王大立光今天熄火，但資金仍湧入光學族群，玉晶光獲得買盤青睞，大漲逾半根停板，重回 400 元之上，相關個股表現活蹦亂跳，車用鏡頭廠佳凌股價亮燈漲停，聯一光、亞光 、中揚光、揚明光、今國光、新鉅科等漲勢也很強勁。

在國家隊穩盤下，金融股連日吸引買盤進駐，台新金股價勁揚逾 3%，華南金、第一金、中信金、開發金等均上漲逾 1%，金控雙雄富邦、國泰小漲作收。航運股漲跌互見，貨櫃三雄震盪走低，終場下跌 1-2%，但散裝航商台航、中航、裕民等獲資金點火。

台新藥旗下眼科用藥 APP13007 三期臨床試驗達標，預計明年向美國 FDA 申請藥證，激勵股價跳空大漲約 3 成，母公司台耀母憑子貴攻上漲停價 50.9 元。生醫族群今天成為資金避風港，祺驊也亮燈漲停，美時、雃博、永日、大樹、長聖、神隆、中化生等多檔漲勢均不俗。