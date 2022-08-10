半導體族群壓盤 台股跌111點收14939點 失守5日線

輝達、美光接連下修營收預測，使得半導體族群蒙塵，費半周二重挫逾 4%，台股今 (10) 日也受電子權值股壓盤影響，跌逾百點，一度失守 14900 點，儘管金融股持續扮演撐盤要角，盤面資金也轉進光學、車電、生醫等族群，加權指數終場仍下跌 111.26 點或 0.74%，收在 14939.02 點，成交值 1852.02 億元。

櫃買指數終場下跌 1.4 點或 0.76%，收在 182.12 點，成交值 544.42 億元。上市櫃成交值合計 2396.44 億元。

美光下修財測，導致晶片股跳水，權王台積電今天股價下跌近 2%，終場驚險守住 500 元關卡；聯電也面臨 40 元關卡保衛戰，終場同步下挫近 2%，收 40.3 元；聯發科大跌 3.75%，以 668 元作收；瑞昱、聯詠、矽力 * - KY、力積電等半導體股都賣壓沉重。

在國家隊穩盤下，金融股連日吸引買盤進駐，其中台新金勁揚逾 3%，華南金、第一金、中信金、開發金等均上漲逾 1%，金控雙雄富邦、國泰則小漲作收。航運股今天漲跌互見，貨櫃三雄震盪走低，終場下跌 1-2%，但散裝航商台航、中航、裕民等仍獲資金點火。

股王大立光今天熄火，但資金仍湧入光學族群，玉晶光獲得買盤青睞，大漲逾半根停板，重回 400 元之上，相關個股表現活蹦亂跳，車用鏡頭廠佳凌股價亮燈漲停，聯一光、亞光 、中揚光、揚明光、今國光、新鉅科等漲勢也很強勁。

受終端需求疲軟衝擊，客戶積極去庫存，美光 (Micron) 下調財測，預計下季營收、毛利率將顯著下滑，台廠記憶體族群壓力恐更加沉重，DRAM 三雄華邦電、旺宏、南亞科今天股價下挫 2-3%，IC 設計廠晶豪科、鈺創也下跌 1-2%。

美國參議院通過《通膨削減法案》，在多項補助挹注下，有助美國太陽能市場增溫，部分台廠也有接單優勢，太陽光電族群今天仍在盤上表現，包括中美晶、國碩、聯合再生等。風電概念股湧入買盤，華城、中興電大漲 4-5%，台達電、大亞、士電、亞力、恒耀等均表現不俗。