旺季到 大立光7月營收38.85億元創今年新高 年增2.32%

大立光 (3008-TW) 今 (5) 日公布 7 月營收，達 38.85 億元，創今年單月新高，月增 14.5%，年增 2.32%，累計前 7 月營收 236.93 億元，年減 7.92%，由於主要客戶開始針對年度旗艦新機零組件進行拉貨，帶動營收上揚，大立光 8 月營收可望再較 7 月成長。

大立光在 2022 年 7 月出貨產品結構中，以 1000 萬畫素產品為多數，1000 萬畫素以上鏡頭占比 60-70%，800 萬畫素鏡頭產品占比 0-10%，2000 萬畫素以上產品占比 0-10%，其他產品 20-30%。

大立光執行長林恩平在法說會上預估，8 月營收將優於 7 月，其中 7P、8P 等高階鏡頸，第三、四季有較多訂單，但是實際的出貨要看客戶銷售狀況而定。

不過，林恩平認為，在全球通膨陰影籠罩下，雖然客戶開案量變多，但所有客戶都很悲觀，目前相對今年上半年供應鏈缺料，現在供應鏈問題是庫存比較嚴重，且可能會愈來愈嚴重。

大立光上半年稅後純益 104.58 億元，每股純益 78.36 元，每股將配發 39.5 元現金股利，預計 8 月 18 日除息交易，股利訂 9 月 15 日發放。