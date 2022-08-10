傳國安官員希望鴻海放棄入股紫光 經濟部：無從評論

台海情勢升溫，英國金融時報 (FT) 報導，台灣國安官員希望說服鴻海 (2317-TW) 放棄入股中國紫光集團，引起市場關注，對此，經濟部投審會今 (10) 日回應，目前該案仍在審查過程中，對媒體報導無從評論。

經濟部投審會說明，鴻海日前已送件審查，由於本案投資形式較爲複雜，目前仍請公司補正資料中，並依照投審會機制，同步送審相關業管部會，但仍在審查過程中，對於相關報導無從評論。

鴻海是在上月 14 日公告子公司工業富聯 Fii(601138-CN) 擬斥資人民幣 53.8 億元 (約新台幣 238.3 億元)，間接取得中國紫光集團持股 9.8%，而鴻海持股工業富聯 84.02%，依此推算，等同鴻海將間接持有紫光 8.23% 股權。

以股權架構來看，工業富聯持有興微基金 99.99% 股權，興微基金則斥資 53.8 億元轉投資晟粵廣州並持股 48.91%；晟粵廣州再轉投資北京智廣芯控股持股 20.04%，最終智廣芯通過司法重整取得紫光集團 100% 股權。

由於鴻海集團此次投資項目涉及半導體、IC 設計、封裝等關鍵技術產業，依規定須事先向經濟部投審會申請，並由工業局召開關鍵技術關鍵技術小組進行審查，針對技術、資金、對國內產業影響等進行綜合性評估，但鴻海集團投資行為在先，恐違反相關規定，最高可能遭開罰新台幣 2500 萬元