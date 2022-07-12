紫光集團重組收尾 工業富聯砸人民幣98億元成為股東

紫光集團在宣布破產後一年迄今，重組已步入收尾階段，11 日發佈公告表示，原股東清華控股、北京健坤投資集團全部退出，戰略投資人智路建廣聯合體的投控北京智廣芯控股，承接紫光集團全數股權，其中鴻海 (2317-TW) 旗下工業富聯 (601138-CN) 斥資人民幣 98 億元 (約合新台幣 435.45 億元) 參與出資入股。

資料顯示，智廣芯出資人涵蓋中國國有資金廣東國資、湖北國資、河北國資等，除了中國國有資金外，智廣芯第二大股東晟粵產業投資合夥企業中就包含鴻海旗下工業富聯，工業富聯通過興微產業投資合資企業認繳出資 98 億元入股。

工業富聯 6 月底便公告，與北京智路資本簽訂協議，共同成立興微產業投資合夥企業，工業富聯將投資興微基金人民幣 98 億元，透過投資高端精密製造產業專案，實現投資收益。

工業富聯 CEO 鄭弘孟表示，工業富聯積極佈局中國半導體產業，尋求第二成長動能，已攜手智路資本收購四間封測廠，成爲工業富聯佈局廣東半導體產業鏈的第一站。

工業富聯表示，工業富聯是中國上市獨立公司，在當地募得資金，並投資當地第三方的私募基金，以尋找可協助 Fii 未來發展的技術和標的。

紫光集團新股權架構。(圖擷取自紫光公告)

紫光集團在去年中宣布破產清算後，今年初裁定由北京智路資產管理、北京建廣資產管理組成智路建廣聯合體，成立控股公司智廣芯控股，並在 11 日宣布承接重整後全數股權。

智廣芯將注資人民幣 6.7 億元，其中智廣芯背後包含十家投資合夥公司，第一大股東為建廣廣銘，持股比例 20.22%，其次為廣州晟粵，持股 20.04%。

第三大股東為蕪湖智美安，持股 13.6%，珠海智廣華與河北聯合電子各持股 9.11%，蕪湖芯厚持股 8.5%，重慶兩江建廣持股 7.1%，剩下依序為智投匯亦、智廣昌與交匯智路。

據智廣芯章程規定，智廣芯董事會成員爲七名，其中，董事長李濱、董事夏小禹和胡冬輝由股東廣州晟粵、蕪湖智美安、蕪湖芯厚及智廣昌共同委派；董事東方和邵建軍由建廣廣銘委派；董事陳傑由珠海智廣華委派；董事余龍由河北聯合電子委派。