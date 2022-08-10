恐慌淡化 7月金融風險指數降至97.7 四大構面風險同步降溫

美國聯準會如預期升息 3 碼，加上原物料價格回穩，市場對經濟衰退等恐慌淡化，7 月台灣金融風險指數 (TAIFRI) 指數降至 97.7，較 6 月下滑 2.8，且四大構面風險也同步下滑。

金融研訓院今 (10) 日公布 7 月指數編製結果，包括「資產評價壓力」、「非金融部門的穩定度」、「金融部門的穩定度」、「傳染與蔓延」等四大主構面風險指數全面下滑，分別較 6 月下滑 7.8、0.5、0.1、2.7。

進一步看四大主構面項下的次購面，11 項次構面中有 5 個分項風險上升，5 個分項風險下降，1 個分項風險維持不變。

報告指出，「資產評價壓力」部分，價格波動風險有趨緩現象，其中股票市場本益比與收益率持平，台股本益比已連續 2 個月維持在 10.8 倍左右，收益率也連續 2 個月超過 8%，股票市場風險和緩。

至於價格波動度部分，7 月風險較 6 月明顯收斂，報告指出，台股 VIX 在 6 月創下 2021 年 3 月以來新高後，隨著國際股市趨穩，7 月波動幅度已明顯收斂。

在「金融部門的穩定度」部分，報告指出，資金供需及資產品質平穩，風險持續下降，其中資產品質部分，國銀 7 月整體逾放比及呆帳覆蓋率可望持續維持在歷史最佳表現，銀行資產品質持續維持平穩。此外，國銀今年以來平均資本適足率皆位於 14%-15% 的高水準，銀行資本結構健全。

在「傳染與蔓延」部分，包括海外市場與國內金融市場傳染風險皆呈現下滑，其中海外市場的風險較 6 月下降，主因是我金融業重要曝險地區美、中、日、歐 7 月加權恐慌指數 (VIX) 較 6 月明顯趨緩，但仍須留意上述地區金融市場之加權信用風險指數 (CDS) 仍有攀升的現象。

另外，國內金融市場傳染效應方面，7 月的傳染風險分項指數中止連續 4 個月上揚走勢，顯示系統性風險在金融機構之間引發連鎖效應的可能性呈現下降。