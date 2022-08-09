〈美股早盤〉美光悲觀財測拖累科技股 四大指數走跌

美國記憶體大廠美光給出悲觀前景，拖累晶片類股走低，那斯達克指數下跌逾 100 點，而美國 7 月消費者物價指數（CPI）將於明日公布，結果是否會影響聯準會（Fed）升息計畫，投資人持謹慎態度觀望，美股周二（9 日）開盤漲跌互現。

截稿前，道瓊工業指數下跌 0.17%，那斯達克綜合指數下跌逾 100 點或近 1.1%，標普 500 指數跌 0.42%，費城半導體指數跌 3.44%。

隨美光 (MU-US) 連續給出黯淡財測後盤前股價重挫逾 4%，開盤後跌幅收窄至 2.93%，其他科技股如輝達 (NVDA-US)、超微 (AMD-US) 早盤股價也受到波及，分別下跌 2.21% 與 2.37%。

政經消息方面，美國總統拜登將於今日簽署晶片法案，而美光也在稍早宣布在 2029 年前投資 400 億美元在美國擴建晶片製造廠，資金來源主要由該法案提供的政府補貼。

目前市場聚焦在明（10 日）公布的通膨報告，了解消費者物價指數（CPI）是否已經在 6 月份觸頂，經濟學家預估 7 月的 CPI 年增率將出現兩年多來最大降幅。此外，美國 7 月非農就業數據大幅成長，緩解對經濟衰退的擔憂，同時企業業績依然出色。

然而，美股的反彈已經變得脆弱，強於預期的經濟數據削弱聯準會（Fed）放緩升息步伐的樂觀情緒，不過多數投資人還是從標普 500 指數成分股公司的業績中獲得信心，這些公司業績有 81% 超過獲達到預期。

截至台北時間周二（9 日）21 時許：

標普 500 日線圖。(圖：鉅亨網)

焦點個股：

西方石油 (OXY-US) 早盤上漲 3.16%，至每股 61.94 美元

「股神」巴菲特旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）再度掃貨西方石油公司，持股比例已超過 20%。根據監管文件，波克夏海瑟威表示，公司在 8 月 4 日至 8 月 8 日期間花費了 3.91 億美元買入 668 萬股西方石油股票。截至目前為止，波克夏海瑟威已經持有 1.884 億股西方石油股票，價值 113 億美元。

SoFi Technologies(SOFI-US) 早盤下跌 3.72%，至每股 7.68 美元

路透援引文件報導，軟銀集團昨（8 日）以每股 8.17 美元的價格再次出售 670 萬股其持有的金融科技公司 SoFi Technologies 股票，三天前軟銀以 7.99 美元的價格出售了 540 萬股，消息影響 SoFi 盤前股價跌近 4%。

Allbirds(BIRD-US) 早盤下跌 21.88%，至每股 4.43 美元

球鞋製造商 Allbirds 由於考量到外部不利因素可能會在 2022 年下半年給消費者支出帶來壓力，因此下調全年財測，消息影響 Allbirds 盤前股價下跌近 12%。

今日關鍵經濟數據：

美國第二季單位勞動成本季增率初值報 10.8%，預期 9.5%，前值 12.7%

美國第二季非農生產力季增率初值報 - 4.6%，預期 - 4.7%，前值 - 7.4%

美國 8 月 IBD/TIPP 經濟樂觀指數預期 40.2，前值 38.5

華爾街分析：

Principal Global Investors 首席全球策略師 Seema Shah 表示，反趨勢反彈是長期熊市下跌趨勢的特徵，從這個角度來看，2022 年與歷史上之前的熊市非常相似。在通膨減弱並且 Fed 重新平衡其優先事項從通膨轉向成長之前，誘人的反彈恐仍然不可持續。

以 Marko Kolanovic 為首的摩根大通策略師團隊表示，在經濟衰退擔憂消退的情況下，股市跑贏其他資產後，投資人應適度減持股票並將資金轉向大宗商品。但這並不意味著團隊預料股市會走跌，事實上他們認為股市在年底前一直上漲，主因是受惠強勁的企業獲利。

摩根士丹利的分析師威爾遜（Michael J. Wilson）則對近期的股市反彈持保留態度，稱其為「熊市反彈」，因為大眾越來越擔心經濟衰退。他認為，儘管通膨已經觸頂，而且可能會比市場目前預期的下降更快，但這對股市來說不是好兆頭，因為這將降低營運槓桿，並讓公司獲利承壓。