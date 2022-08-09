〈財報〉挪威郵輪上季虧損擴大 入住率需一年回到2019年水準

挪威郵輪控股有限公司 (NCLH-US) 第 2 季業績低於預期，預測要到明年同期入住率才會恢復到疫情前水平。

在疫情使其陷入近 18 個月的停頓後，遊輪業可望實現滿載運轉，但業者自行設定的限制以及船上感染病例、勞動力短缺和不穩定的需求，阻礙了產業發展。

挪威郵輪公司上季入住率為 65%，2019 年為 107.3%。

相較之下，競爭對手皇家加勒比集團 (RCL-US) 上月財報中的入住率超過預期，預估今年底將達到三位數。

挪威郵輪將問題歸咎於勞動力和燃料成本增加，導致營運總費用增加了 4 倍，達 10.7 億美元。

根據 Refinitiv IBES 的數據，截至 6 月 30 日的第 2 季，調整後虧損為每股 1.14 美元，高於分析師預期的 86 美分，調整後核心虧損為 1.845 億美元。

挪威郵輪預計 2022 年下半年調整後的核心獲利將轉正值，隨著客戶在其高檔遊輪上花費更多，預計第 3 季入住率將超過 80%。

挪威郵輪旗下擁有 Oceania Cruises 和 Regent Seven Seas Cruises 品牌，公司表示，2023 年的累計預訂部位，與 2019 年的創紀錄水平一致，因其運力增加了 20%。