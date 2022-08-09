進口零售包裝精油 8/15起免徵關稅

為符世界關務組織 (WCO) 稅則分類意旨，減少徵納雙方爭議，財政部關務署今 (9) 日表示，8 月 15 日起進口按摩用的「零售包裝純精油」將免徵關稅，屆時可有效減輕業者經營成本。

關務署表示，過去從國外進口供沐浴、薰香、按摩等用途的「零售包裝純精油」，海關依據海關進口稅則解釋準則相關規定，並參據國際商品統一分類制度 (HS) 註解的詮釋，按其零售包裝及用途分別歸列稅則第 3307 節之沐浴用劑、室內薰香或除臭劑、未列名之香料製劑，課徵 5% 關稅。

根據關務署統計，零售包裝純精油近 3 年平均進口額約新台幣 7.4 億元，關稅稅收約新台幣 3700 萬元，今年前 7 月進口值約新台幣 1.5 億元，稅收約新台幣 750 萬元。

根據 WCO HS 委員會第 68 次會議分類意見彙編案例，將零售包裝薰衣草精油依其成分歸列稅則第 3301.2 目「柑桔屬除外之精油」，為期稅則分類符合國際規範，因此將其改列至第 3301 節「精油」項下適當稅號，將免徵關稅。

關務署表示，為使廠商及簽審機關對所涉輸入規定能預先因應，並降低邊境管理不確定性，改列的稅則號別自 8 月 15 日生效。

關務署提醒，廠商及報關業者報運進口旨揭貨物，均應正確申報稅則第 3301.1 目、3301.2 目下之適當稅號，才能適用免稅的關稅稅率，並注意是否涉及輸入規定，以加速貨物通關。