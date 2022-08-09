經部出租彰濱土地設置太陽光電 3成綠電保留給中小企業

全球推動減碳排，已是產業接軌國際的必要條件，為達到 2050 淨零碳排目標及因應國際綠電趨勢，經濟部今 (9) 日表示，工業局規劃彰濱工業區崙尾東發展新興綠能專區設置太陽光電，其中保留 3 成綠電將保留給國內中小企業購買，以滿足綠電需求。

工業局說明，彰濱工業區釋出 100.92 公頃土地發展太陽光電，約可設置 100MW，年發電量可達 1.30 億度，規劃決標後 2 年半完成併網。

工業局指出，該土地為丁種建築用地，現況為未填造之海地，由申請人視其需要，依據彰濱工業區編定計畫自行圍堤填土造地，實際開發對海岸地形變遷並無造成影響，且未對工業區範圍產生外部性衝擊。

工業局表示，考量中小企業因產業型態以致取得綠電較為困難，本次招租施作太陽光電案場，將規劃保留三成所發綠電，年釋出量約 0.39 億度，視需求逐步釋出，且將專予中小企業購買。

工業局後續將依標準局「公有或國營事業土地標租太陽光電案場再生能源電力及憑證媒合服務作業程序」，依照供需狀況，進行綠電競標媒合。

工業局說明，崙尾東西區間及與內陸間以水道隔離，規範申請人設置之能源設備、電纜管路、建物結構物及固定設施，不得妨礙影響水道及既有航道功能，不得阻礙或破壞現有工業區及鄰近內陸地區之排水系統、出口及防潮閘門等相關設施；亦應於案場周界設置警示燈，以確保案場及鄰近航行活動之安全。