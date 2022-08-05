7月我外匯存底回跌 外資匯出逾80億美元創4個月來大量

台灣央行今 (5) 日公布我國 7 月底外匯存底為 5478.11 億美元，較上月底減少 11.52 億美元，終結連 2 增，央行外匯局長蔡烱民表示，主要反映外匯存底投資運用收益、主要貨幣兌美元匯率變動，以及央行為維持外匯市場秩序進場調節；蔡烱民說，外資 7 月加計盈餘匯出後的淨匯出達 80-90 億美元，創 4 個月來單月高點。

據央行統計，累計自 3 月全球股匯市較為動盪以來，外資含盈餘匯出已近 350 億美元 (約新台幣 1.05 兆元)。

蔡烱民說明，外匯市場變動較大時，央行會視供需情形，以動態穩定的立場做一些調節，不諱言本周一和周二因匯市波動和成交金額均較大，央行確實有做小幅度的調節。

匯市未見外資恐慌賣壓 外匯局提 3 個理由可應付外在環境變動

不過，蔡烱民強調，從匯市中並未看到外資恐慌式賣出，儘管目前兩岸緊張情勢升溫，但可以確定外匯存底足夠、流動性足夠，且我國經常帳長期順差，足以應付外在環境變動，呼籲民眾不用擔心。

另一方面，據央行統計，至 7 月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計 5379 億美元，較上月回升 86 億美元，仍是今年單月次低，約當外匯存底 98%，也較上月增加 2 個百分點，此反映股市市值回升。

觀察各國外匯存底，中國最新統計至 6 月底來到 3.0713 兆美元，月減 565 億美元，日本來到 1.2181 兆美元，月增 136 億美元，瑞士 8887 億美元，月減 760 億美元，香港為 4323 億美元，月減 182 億美元，南韓為 4150 億美元，月增 5 億美元；而印度至 7 月 22 日來到 5101 億美元，月減 190 億美元。