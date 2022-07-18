〈矽晶圓產業修正〉中小尺寸為主廠商營運壓力沉重 長約成防禦關鍵

半導體產業市況降溫，矽晶圓恐成下波受影響的產業，業者認為，下半年現貨市場恐有跌價壓力，其中，以中、小尺寸矽晶圓為主，且又沒有長約護體的廠商，營運壓力恐相對沉重。

合晶表示，第三季產能維持滿載，目前訂單能見度已達年底，但 6 吋等小尺寸矽晶圓需求開始鬆動，8 吋部分客戶也進行產品組合調整，第三季初已看到客戶需求放緩跡象，下單也較先前謹慎，預期最快第四季就會開始看到客戶端反應庫存修正。

合晶過去長約比重僅 1 成，在矽晶圓市況轉佳下，去年比重拉升至 10-15%，隨著 8 吋客戶積極洽簽長約，今年更進一步拉升至 3 成，但主要產品仍以現貨為主。

價格方面，業者原先預期，下半年現貨價漲幅可望達 5-10%。不過，隨著近來市況放緩，業者態度也轉趨保守，據悉漲幅多則 3-5%，少則是「力拚」持穩，甚至可能有跌價壓力。

環球晶 (6488-TW) 目前客戶以長約為主，董座徐秀蘭在 6 月股東會後受訪時更直言，「未來幾年幾乎沒有現貨量可供應」。

台勝科 (3532-TW) 過去未積極與客戶簽長約，但今年以來，為確保新廠全產全銷，也改變策略拉高長約比重。

由於環球晶 (6488-TW)、台勝科 (3532-TW) 長約比重高，營運可望相對有撐，不過合晶 (6182-TW) 主要供應現貨產品，且是以 8 吋、6 吋為主，營運恐面臨較大壓力。