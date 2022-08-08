三大法人土洋對作 外資大砍華新1.6萬張 投信加碼金融族群

台股今 (8) 日終場小跌 15 點，險守萬五，三大法人土洋對作，合計賣超 2.6 億元，光是外資就大砍台股 23.57 億元，外資今日調節華新 (1605-TW)16521 張最多，反觀內資則持續力挺台股，投信、自營商均站在買方，投信連續 32 日買超台股，鎖定加碼金融類股，前十大買超中金融股就佔據一半。

期貨方面，外資減碼 5188 口多單，多單未平倉口數降到 6678 口，投信則減碼 25 口空單，空單未平倉口數達 4826 口，自營商則由空翻多，加碼 1043 口多單，多單未平倉口數達 865 口。

外資繼上週五大買台股後，今日轉為賣超，其中，大賣華新 16521 張居冠，開發金、中鋼也各有 10580、10083 張，均破萬張，其他還包含華邦電、聯電、第一金、京元電、智原、永豐金、群創等，台積電同樣是外資調節對象。

買超方面，外資逆勢加碼太陽能模組廠元晶 15605 張居冠，華通、友達、新光金也分別有 12535、12336、12076 張，其他買超標的還包含華航、中磊、宏碁、漢翔、所羅門、長榮航等。

觀察投信操作方面，今日再加碼 20.57 億元，為連 32 日買超，鎖定金融類股居多，買超開發金 8748 張居冠，元大金也有 3758 張居次，永豐金 3590 張，國泰金、富邦金也各有 2569、2042 張，另外還加碼中鋼、聯強、仁寶、宏碁、元晶等。

不過投信調節東陽 2331 張，鴻海、正文、飛捷也各有千張以上，其他還有榮剛、智伸科、京元電、中探針、金居、泰鼎 - KY 等。