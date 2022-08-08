金融穩盤、中小型股助攻 台股量縮小跌15點收15020點

台海緊張局勢仍未緩解，台股今 (8) 日震盪走弱，晶圓雙雄等電子股有壓，傳產股也無力，不過，金融股奮力撐盤，網通設備等中小型股也獲買盤點火，帶動大盤跌勢收斂，加權指數終場下跌 15.63 點或 0.1%，收在 15020.41 點，成交值則縮至 1714.06 億元。

櫃買指數終場上漲 0.58 點或 0.32%，收在 182.95 點，成交值 558.87 億元。上市櫃成交值合計 2272.93 億元。

電子權值股今天普遍走弱，台積電一路在盤下震盪，終場跌 0.78%，收 512 元；晶圓代工廠聯電下挫超過 2%，以 41.05 元作收；聯發科、大立光、瑞昱、研華等指標股同步遇壓；不過，友達、聯詠、矽力 * - KY 仍獲資金點火，台達電、國巨也守在平盤之上。

金融股今天率先翻紅，扮演撐盤要角，其中富邦金勁揚近 2%，合庫金、華南金、國泰金等也表現不俗。航運股漲跌互見，長榮漲近 2%，萬海收平盤，漢翔、遠雄港上漲 2-3%，台航、中櫃、志信、榮運等則震盪走跌。

網通大廠中磊無懼通膨影響，訂單能見度已達明年第一季，下半年營收逐季增溫，月營收可望在 60 億元水準之上，今天在買盤追捧下，中磊股價直衝漲停，達 101 元，總成交量能爆出 3.3 萬張。

網通設備相關概念股仍為盤面多頭指標，除中磊外，聯亞、訊舟、波若威、華星光、康全電訊、統新等均亮燈漲停，智易、台揚、兆勁、上詮、昇達科、光聖等多檔漲勢也都相當凌厲。

中小型股今天表現活蹦亂跳，帶動櫃買指數領先大盤翻紅，其中文創股獲買盤青睞，鈊象股價大漲 7%，網龍、時報、霹靂、橘子等也都在盤上表現；上櫃光電股同獲資金點火，元太、華宏強漲逾半根停板，由田、先進光、光耀、碩禾、茂迪、杭特等均吸引多頭關注。