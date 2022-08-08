台股跌勢收斂險守萬五 三大法人賣超2.6億元 投信逆勢連32買

台股今 (8) 日震盪走弱，晶圓雙雄等電子股有壓，傳產族群也無力，不過，金融股奮力撐盤，網通設備等中小型股也獲買盤點火，帶動大盤跌勢收斂，加權指數終場下跌 15 點，收在 15020 點，成交值萎縮至 1714 億元。三大法人合計賣超 2.6 億元，投信連 32 買，朝史上最長連買 36 天的紀錄挺進。

觀察三大法人資金變動情形，外資上週五大買 247 億元後，今天又轉為賣超 23.57 億元；投信持續加碼台股 20.57 億元，為連續 32 日買超，改寫史上第二長紀錄；自營商小買 0.39 億元，三大法人合計賣超 2.6 億元。

電子權值股今天普遍走弱，台積電一路在盤下震盪，終場跌 0.78%，收 512 元；晶圓代工廠聯電下挫超過 2%，以 41.05 元作收；聯發科、大立光、瑞昱、研華等指標股同步遇壓；不過，友達、聯詠、矽力 * - KY 仍獲資金點火，台達電、國巨也守在平盤之上。

光纖、網通相關概念股仍為盤面多頭指標，中磊 7 月營收創新高，加上訂單能見度看到明年第一季，今天股價放量攻上漲停，達 101 元，改寫歷史新高，此外，聯亞、訊舟、波若威、華星光、康全電訊、統新等均亮燈漲停，智易、台揚、兆勁、上詮、昇達科、光聖等多檔漲勢也都相當凌厲。

近來兩岸局勢緊張，政府部會、台鐵、超商等接連遭遇境外網路攻擊，行政院高度關注並提出對策，企業也紛紛加強資安部署，台股安資概念股再度成為盤面亮點，安碁資訊股價直奔漲停，達 115.5 元，站上半年線及年線，創波段新高，此外，瑞祺電通、敦陽科、零壹等也表現不俗。