〈台股盤後〉金融、網通族群撐盤 小跌15點險守萬五

台股今 (8) 日早盤開低一度大跌逾百點，最低下探 14908 點，所幸在電子權值股跌幅收斂，加上金融、網通等點火撐盤下，大盤開低走高，由櫃買指數率先翻紅，終場加權指數則以小跌 15.63 點或 0.1% 作收，收在 15020.41 點，險守萬五關卡，不過成交量明顯萎縮，僅達 1714.07 億元。

電子權值股今多被壓在盤下，台積電 (2330-TW) 下跌 4 元，終場收在 512 元，跌幅接近 1%，聯電 (2303-TW) 則重挫逾 2%，其他包含聯發科 (2454-TW)、日月光投控也被壓在盤下，鴻海則收在平盤，另外，高價股中的股王大立光、股后信驊同樣弱勢。

盤面上強勢族群，網通、光通訊類股持續吸引買盤青睞，中磊受惠電信商需求強勁，直攻漲停，智易、台揚、啟碁等表現也不俗，光通訊廠中，聯亞、華星光、波若威、統新等均攻上漲停。

貨櫃航運族群也回神，貨櫃三雄在買盤點火下，長榮終場上漲近 2%，陽明、萬海同樣由黑翻紅，金融壽險類股也扮演撐盤要角，富邦金、永豐金、合庫金等漲幅均超過 1%。

台股今日交投清淡，成交量不及 2000 億元，從資金流向觀察，電子成交比重來到 63.7%，航運類股也占約 1 成，達 11.6%，金融保險、汽車、電機機械則各占約 2-3%。

展望後市，美國周三將公布最新 CPI 統計結果，外界關注通膨狀況是否已經觸頂，台股本周也有多檔個股將陸續公布第二季財報、第三季展望，但在各種不確定性因素下，預期短線量能仍不易放大，將呈現上有壓下有撐的情況。