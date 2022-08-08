反彈號角響起?》追趕ESG永續目標利多題材發酵，NN (L) 永續系列基金蓄勢待發

全球投資市場進入下半年有個美好的開始，尤其 ESG 永續投資在利多題材加持下，氣候變遷相關股票近來漲勢亮眼！反彈號角即將響起？野村投信表示，油價下跌降低通膨預期、近期公布的財報優異，再加上投資人預期美國聯準會 (FED) 為提振景氣，可能在 2023 年開始降息，都有助強化市場投資信心，尤其永續投資可望受惠於美國預計將通過高達 3,690 億美元的氣候變遷法案，未來反彈行情更值得期待。掌握底部翻揚的機會，NN (L) 永續系列基金具有良好上漲參與率，更能有效掌握！

全球追趕氣候目標，美國國會搬開石頭，可望通過歷來最積極的氣候變遷投資計畫，總投入資金上看 3,690 億美元，而早在今年 5 月，歐盟砸錢救地球也不手軟，端出總投資額 2,100 億歐元的「再賦予歐盟電力計畫 (REPowerEU Plan)」，目標不只減少依賴俄羅斯天然氣與石油，並將藉機加速推動綠色能源轉型。野村投信指出，時序逐漸逼近聯合國提出的 2030 年永續發展目標，未來各政府針對永續的相關政策將愈來愈積極、企業迫切轉型的綠色行動也刻不容緩，利多題材預期將激勵未來相關股價表現。

值得一提的是，隨著通膨預期下滑，美國 10 年期公債殖利率已自 6 月 14 日高點 3.47%，大幅下滑至 2.65%，歷史經驗顯示，當長天期殖利率回檔，世界永續指數與成長股長期表現相當出色。以上次 FED 在 2016-2018 升息期間為例 *，美國 10 年期公債殖利率最高來到 3.26%，根據彭博資料統計，若由此開始進場布局，3 年後 MSCI 世界永續指數漲幅達 78.1%，大幅領先 MSCI 世界指數的 52.1%。(* 投資人無法直接投資指數，本資料僅為市場歷史數值統計概況說明，非基金績效表現之預測。)

野村投信表示，由於市場投資人預期為避免經濟陷入衰退，FED 利率政策可能自 2023 年開始轉向，由目前的升息轉為降息，未來美國 10 年期公債殖利率再大幅升高的機率並不大，現在殖利率由高點滑落，可望帶動市場股價築底翻揚，永續投資又有各政府政策出台、企業轉型利多題材加持，後市漲升潛力更令人期待。

野村投信同時強調，依各項指標的經驗法則，如美銀美林牛熊指標落入「買進」、甚至歸零的抄底機會；美國 10 年期公債殖利率開始滑落等等，在在釋出市場有機會落底的訊號，一旦多頭確立後「漲時重勢」，現在進場布局建議應以跟漲能力較強的標的為主。

以 NN (L) 全球永續股票基金為例，100% 資產配置在永續型公司，並採取品質成長的選股策略，以期達到追求永續與獲利並進的雙贏目標。根據彭博統計，該基金截至 6 月底止，前十大持股每股盈餘成長率平均可達雙位數。且成立以來不同期間上漲參與率都達到 100% 以上 (詳參下圖)，意味著當反彈號角響起，該基金採品質成長的選股方式，將更有超額報酬表現機會，提供投資人快速掌握市場谷底翻揚契機的優質選擇！

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