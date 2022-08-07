〈美元投資術〉走勢看旺到年底前 美元資產還能這樣投資

美元到年底前都仍可望維持強勁走勢，除了美元定存，法人建議，在把握新臺幣相較美元匯率仍具基期優勢情況下，選美元作為投資主要貨幣可使操作保有較大投資彈性，加上全球股市評價低於 10 年平均、投資級債收益率迷人，建議透過股債多重資產參與，嚴控價格波動風險，也可降低系統性風險對資產的影響。

在股債市皆有投資機會浮現下，透過資產配置來防止市場的大幅波動，所謂「股債多重資產」，是將資產配置鎖定全球股、債、REITs、ETF 皆納入的投資標的，不但股債皆有配置，債劵部位側重兼顧收益率及流動性的美國投資等級債，將有更大的機會因應景氣多空循環，也幫投資人抵禦下檔風險。

國泰全球多重收益平衡基金經理人陳智傑就表示，觀察主要股市及債市表現，今年上半年在股市大幅調整後，全球股市評價面，不論本益比或預估本益比，皆已低於 10 年平均值，根據 Bloomberg 資料，截至 6/30，MSCI 全球股票指數之本益比，已回落至 15.5 倍，明顯低於 10 年平均值 19 倍，足見投資價值浮現。

在債市部分，陳智傑表示，以投資等級債市來看，價格也出現與基本面背離的情況，美國投資級債收益率已上揚至 4.71%，創 2009 年 12 月以來的新高，這樣的收益率勝過美國政府主權債、歐洲主權債、歐洲投資級債，當然，收益率迷人的背後，也意味先前市場瀰漫的升息氛圍所引發的債市拋售情形，已讓當前不少投資級債券的價格變得相對便宜，更是預先布局未來的好時機。

凱基投信也表示，隨聯準會政策已大致為市場所反映，近期市場投資情緒稍有止穩，然而後續仍不能排除通膨可能意外升高，導致聯準會採取更激進的政策手段壓抑通膨，在通膨及政策不確定的狀況下，預期市場將維持震盪，故多重資產策略分散資產風險及提升投資效率，仍為目前建議的核心投資配置。

凱基投信進一步指出，股市方面，因經濟不確定性仍高，以及第二季財報好壞參半，在經濟放緩背景之下，今、明兩年企業獲利仍有下修風險，仍須留意第三季市場波動可能較大，呈現橫盤整理機率較高。整體而言，在基本面未見顯著利多之前，市場行情波動欲小不易，然而年初至今股市已明顯回檔，大致反應升息及經濟放緩等利空，後續再度出現大幅下跌機率較低。建議投資人可逢低、分散佈局股市。

債市部分，凱基投信表示，隨著聯準會升息路徑更趨明確，預期後續美國公債利率再上升空間有限，長期而言，甚至有望逐步下行，債券投資的利率風險已經大幅下降。今年以來，因聯準會鷹派立場以及金融市場風險情緒保守，公債利率上行、且各類債種信用利差擴大，造成債市面臨較大跌幅，但也推升債券殖利率。未來隨著聯準會政策由鷹轉鴿，並且各項風險事件逐漸落底，債市表現有望趨穩。

凱基投信強調，目前多數企業營運狀況仍佳，預期後續債券違約率可控，新興市場企業債、非投資等級債等高殖利率債種，在市場風險情緒回穩後，將有望吸引資金回流，投資團隊仍然看好其後市表現。