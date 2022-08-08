〈台股盤前〉本周公布多項指標數據 月線有撐

台股上周在中國對台實施封鎖軍演下，指數仍重返萬五關卡，周線連五紅。法人表示，本周適逢上市櫃 7 月營收、美 CPI 及 MSCI 季度調整等數據公布，有望帶領多頭向上攻堅，不過上周五美股三大指數下跌、台指期收黑，預期月線將有支撐。

回股台股上周表現，在美國眾議院議長斐洛西訪台、台海緊張下，指數一度下挫至 14545 點，不過在金管會祭出限空令、外資回頭買超助攻，大盤上周五大漲超過 300 點，終場收在 15036.04 點。

美股方面，由於美國 7 月非農就業數據優於預期，支持聯準會更激進升息的觀點，僅道瓊驚險收紅 76.65 點、標普小跌 0.16%、那指跌幅 0.5%、費半也有 0.91% 跌幅。台指期失守萬五關卡，下跌 0.33%。

市場消息部分，市場傳，蘋果近期擴大 iPhone 14 系列新機初期總備貨量，上看 9500 萬支，較原預期增加約 5%，藉此大搶非蘋市占，台積電、鴻海、大立光、臻鼎 - KY、華通等蘋果供應鏈營運有望吃補。

三星將於台灣時間 8 月 10 日晚間 9 點舉行 Galaxy Unpacked 2022，預計會推出新款摺疊手機，包括 Galaxy Z Fold 4、Galaxy Z Flip 4 等，兩款新機都強化處理器與鏡頭等硬體功能，有「三星歷來最強折疊手機」之譽。新機亮相後，能否挹注供應鏈營運也受到關注，供應鏈包括 IC 設計廠聯發科 (2454-TW)、鏡頭廠大立光 (3008-TW)、散熱廠雙鴻 (3324-TW)、指紋辨識廠神盾 (6462-TW) 等。

半導體測試介面大廠穎崴上半年每股純益 9.64 元，為同期新高，公司看好全年成長趨勢。法人預估，穎崴高階產品配合先進製程需求上揚，為下半年業績點火，伴隨蘋果新機備貨，也將帶動整體高階系統測試需求大增。