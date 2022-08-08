債市甜心來了 美國投資級債搶佔C位？

「甜心教主」王心凌憑著經典歌曲「愛你」，在「乘風破浪的姊姊 3」的節目中，再掀事業高峰，隨著聯準會升息步調趨緩，經歷今年價格溜滑梯的債券資產，誰擁有堅強實力，在接下來的市場中脫穎而出，成為沉潛後綻放的債市甜心?

最新公布美國第二季經濟成長 (GDP) 季減年率 0.9%，低於市場預期的 0.4%，且是連續第二季下滑，當大家對經濟前景感到憂慮時，有一類資產卻蓄勢待發？歷史經驗顯示，過去 30 年中有 5 次，當美國 GDP 開始明顯放緩，且 ISM 製造業指數降至 50 附近時，「美國投資級債」普遍都有不錯的表現，平均約有 7.3% 的報酬，在成長放緩的主題下，顯得逆風而行。

此外，聯準會強力升息也讓市場出現難得一見的「甜甜價」，美國投資級公司債指數面額加權價格更已來到近 10 年新低，較過去十年均值折價 12%，甚至低於 2020 年 3 月 Cov-19 爆發時期最恐慌時刻的價格，似乎已經到了谷底翻揚，可以進場撿便宜的時機了。

NN(L) 投資級公司債基金 (本基金之配息來源可能為本金)，近 100% 聚焦美元投資級債，以知名企業債為布局主軸，投資例如：摩根大通、摩根士丹利所發行的投資等級債券 *，基金成立超過 20 年，團隊經驗豐富，榮獲晨星綜合評級 1 五顆星評和理柏評比 2 總回報及穩定回報最高分的肯定。(* 以上公司僅供舉例，非為投資之建議且基金投資組合將因時而易，請投資人留意。)

2022 年市場面臨前所未見的波折，但各類優質資產也出現甜甜價再現的難得時機，「有錢人和你想的不一樣」一書中提到：「有錢人專注於機會，窮人專注於障礙」，好的資產在經歷波折後，只要有對的舞台就會再度綻放，不要錯過和優質標的「美國投資級債」的相遇機會，了解更多：「優質美債」

1 資料來源：Morningstar，晨星星級評等係由評鑑機構同時衡量基金長期績效及風險波動的結果，星級越高表現越佳，最高等級為五顆星，詳細評量標準請參考晨星網站說明 (http://tw.morningstar.com)；資料日期：2022/6/30。2Lipper，總回報反映基金相對同組別基金的總回報表現；穩定回報反映基金相對同組別基金經風險調整後的回報；在同組別中，領先的 20% 基金為 5 級，詳細評量標準請參考理柏網站說明 (http://www.lipperleaders.com/index.aspx)；資料日期：2022/6/30。

野村證券投資信託股份有限公司，地址：110615 台北市信義路五段 7 號 30 樓 (台北 101 大樓)；客服專線：(02)8758-1568，野村投資理財網：www.nomurafunds.com.tw。

本公司基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金公開說明書及投資人須知，本公司及銷售機構均備有基金公開說明書（或中譯本）或投資人須知，投資人亦可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。基金買賣係以投資人自己之判斷為之，投資人應瞭解並承擔交易可能產生之損益，且最大可能損失達原始投資金額。基金不受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障。如因基金交易所生紛爭， 台端得先向本公司申訴，如不接受前開申訴處理結果或本公司未在三十日內處理時，得在六十日內向金融消費評議中心申請評議。 台端亦得向投信投顧公會申訴、向證券投資人及期貨交易人保護中心申請調處或向法院起訴。本債券投資風險包括債券發行人違約之信用風險、利率變動之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等。本基金可能對不同計價幣別進行一定程度之避險，投資人將承擔基金投資標的對不同計價幣別之匯率波動風險。投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金，須自行承擔匯率變動之風險。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由本金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。本基金由本金支付配息之相關資料，投資人可至本公司網站 (www.nomurafunds.com.tw) 查詢。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。基金投資風險包括但不限於類股過度集中之風險、產業景氣循環之風險、流動性風險、外匯管制及匯率變動風險、投資地區政治、社會或經濟變動之風險、商品交易對手之信用風險、與其他投資風險等，請詳見基金公開說明書 (投資人須知)。本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。定時定額投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。本資料係整理分析各方面資訊之結果，純屬參考性質，本公司不作任何保證或承諾，請勿將本內容視為對個別投資人做基金買賣或其他任何投資之建議或要約。本公司已力求其中資訊之正確與完整，惟不保證本報告絕對正確無誤。未經授權不得複製、修改或散發引用。野村投信為 NN (L) 系列基金在台灣之總代理。【野村投信獨立經營管理】AMK01-220800013