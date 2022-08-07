不畏庫存修正 12吋先進矽晶圓產品需求續旺

雖然晶圓代工產業開始進入庫存修正期，不過，矽晶圓大廠勝高 (SUMCO) 表示，第三季 12 吋矽晶圓仍持續供不應求，甚至看好先進產品短缺情況將延續至 2026 年，環球晶 (6488-TW)12 吋需求也持續強勁，產能將滿載至明年；在矽晶圓先進產品上，目前訂單續旺、仍未出現需求降溫跡象。

晶圓代工廠近期陸續釋出產業面臨庫存修正的訊息，並大多認為情況將延續至明年上半年，而上游矽晶圓廠同樣難以置身事外，先前台勝科 (3532-TW) 曾透露，本季已有成熟製程客戶調整訂單，合晶 (6182-TW)、環球晶 (6488-TW) 6 吋以下小尺寸產能也開始鬆動。

隨著需求降溫，成熟製程與小尺寸產品首當其衝，產能開始鬆動，長約比重較低的矽晶圓廠營運也面臨較大壓力；不過，12 吋矽晶圓等相對先進產品，在車用、高效運算等動能推升下，需求持續強勁。

勝高指出，第三季 12 吋 PC、智慧手機等終端產品市場雖面臨庫存調整，但來自資料中心、車用需求持續強勁，預估 12 吋矽晶圓將持續呈現供不應求，其中先進邏輯用磊晶矽晶圓供不應求情況估將維持很長一段時間、甚至持續至 2026 年。

至於 8 吋矽晶圓方面，勝高表示，主要動能來自車用，仍維持強勁需求；6 吋以下矽晶圓則預估供不應求情況將緩解。

環球晶也指出，客戶端庫存存在差異，手機客戶庫存水位高、高效運算則偏低。目前並未出現客戶砍單，明年 12 吋需求還是很強勁，8 吋市況也處健康水準，雖然 6 吋產能利用率下滑，但 8 吋、12 吋下半年、明年產能都維持滿載，且包括長約 ASP、現貨價都持續提升。