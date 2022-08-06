北京切斷與美軍事、氣候領域對話 白宮批中國行徑不負責任、懲罰全世界

中國周五 (5 日) 宣布八項反制美國的措施，包括切斷雙方在軍事、氣候等領域的對話及合作，遭白宮批評中國行徑不負責任，是在「懲罰全世界」，呼籲中國結束挑釁的軍演，以緩解台海緊張局勢。

白宮國安會 (NSC) 發言人柯比 (John Kirby) 批評，中國切斷美中在多項領域溝通管道的行徑「完全不負責任」，切斷氣候變遷的對話是在「懲罰全世界」。

柯比說明，中國早有在局勢緊繃切斷軍事對話的前例，但美中軍事領袖的溝通管道並未全斷。美國國防部發言人說，中國反應過度，一個負責任的國家不會在最需要國防領域參與互動的時候，反而限制對話。

白宮批評中國行徑不負責任 (圖: AFP)

中國為抗議美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 成為 25 年來首位訪台的議長，從周四中午起執行為期三天的圍台軍演，首日有 22 架共機越過台海中線，共發射 11 枚東風彈道飛彈，部分落入日本經濟海域，引發日方強烈抗議。

中國並在周五宣布對美方採取八項反制措施，同時制裁裴洛西及其直系親屬。裴洛西周五會晤日本首相後表示，這趟亞洲行無意改變台海或區域現狀。

美國國務卿布林肯 (Antony Blinken) 周五在緬甸東協會議重申，北京毫無理由針對裴洛西訪台一事發動如此「極端、不成比例和升級」的軍事回應，並補充：「他們現在甚至把危險行為提高到新的層次。」

布林肯表示，美國雖然無意引發危機，但將持續支持區域盟友，並在台海執行標準的海空域過境，並強調美國會在所有國際法允許的地方飛行、航行和執行任務。

中國外交部長王毅則透過東協會後記者會回應，北京希望警告美國，不要貿然行動、升高危機。中國駐美使館官員井泉聲援，要求美國立即糾正錯誤，消除裴洛西訪台造成的嚴重影響。

柯比表示，美國並無任何需要糾正的事情。「美國沒有要糾正的事情，中國只要停止挑釁的軍事演習和言論，就能讓緊張局勢降溫。」