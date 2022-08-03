啟碁上半年純益年增52% EPS 2.2元創4年同期高

網通廠啟碁 (6285-TW) 今 (3) 日公告第二季財報，稅後純益 5.58 億元，季增 85%、年增 91.5%，每股純益 1.43 元；上半年稅後純益 8.6 億元，年增 52.1%，每股純益 2.2 元，創 4 年同期新高。

啟碁第二季營收 201.7 億元，季增 3.7%、年增 30.1%，毛利率 12.5%，季增 2.1 個百分點、年增 1.5 個百分點，營益率 3%，季增 1.8 個百分點、年增 1.96 個百分點，稅後純益 5.58 億元，季增 85%、年增 91.5%，每股純益 1.43 元。

啟碁上半年營收 396.3 億元，年增 28.5%，毛利率 11.5%，年增 0.54 個百分點，營益率 2.14%，年增 0.74 個百分點，稅後純益 8.6 億元，年增 52.1%，每股純益 2.2 元。

展望後市，啟碁認為，大型合作開發案的產品將在本季至下半年放量，加上四大業務成長動能強勁，營收、獲利將持續增溫，下半年毛利率可望提升 0.5-1 個百分點，

啟碁表示，四大業務中，消費與企業網通今年可望年成長達 20%；車用、物聯網業務也將較去年成長 20%；家用網通過去兩年經歷低潮，今年展望轉佳，下半年有新品將會出貨，低基期因素下半年表現可望年增 50%；天線業務則維持雙位數成長。