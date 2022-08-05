能源價格已明顯滑落 專家：原油股仍值得買進

Smead Capital Management 投資長史密德 (Bill Smead) 表示，油價已從最近的高點大幅下跌，但仍有購買石油股的理由。

他指出， 這是因為能源價格可能會保持高點甚至進一步上漲。

他將原油價格的下滑描述為自 2020 年春季價格暴跌後開始至今的牛市中，「第一次的重大調整」。

史密德說，「油價波動幅度如此之大，從每桶 20 美元飆升至 120 美元，然後又回落。而現在人們只會說：『哦，太好了！一切都結束了，現在該是治療通貨膨脹的時間。」

不過他指出，有幾個因素顯示能源價格將會繼續上漲。

他指出，美國必須補充為滿足需求而動用的 1.8 億桶戰略儲備，而供應面仍然緊張。

他問：「當中國經濟全面開放時會發生什麼事？當它們結束隔離期，所有人都會外出。」暗示需求將再次回升。

今年中國爆發的新冠疫情引發了各大城市全面封鎖，並導致全國能源消耗下降。

史密德說，「我們看好石油類股。現在還是很值得買進，像巴菲特 (Warren Buffett) 就一直在買。」

布蘭特原油期貨和美國西德州中質原油 (WTI) 期貨今年均曾飆升至每桶 120 美元以上水平，但目前分別為每桶 96.88 美元和 90.88 美元。

即使如此，這兩個原油指標都較一年前上漲超過 40%。