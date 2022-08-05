〈文曄法說〉Q3營收季增個位數 Q4可望續創高

IC 通路大廠文曄 (3036-TW) 今 (5) 日召開法說會，董事長鄭文宗表示，儘管部分產品線開始進行庫存調整，不過，第三季迎來手機傳統旺季，營收仍可望優上季，也看好第四季再優於第三季。

展望第三季，文曄以美元兌新台幣匯率 29.9 元計算，營收估約 1320-1400 億元，季增 1.44-7.59%，年增 10.8-17.5%，雙率皆較上季下滑，稅後純益 17.63-21.03 億元，每股稅後純益約 2.01-2.39 元。

針對價格，鄭文宗坦言，部分產品已有跌價現象，包括記憶體、面板零組件等，但由於半導體生產成本持續增加，部分 IDM 仍有針對工控、車用領域進行小幅度調漲。

鄭文宗也指出，儘管近期國際總體經濟與半導體產業進入下降循環，但文曄將持續投資高成長產品與應用如第三代半導體、電動車、能源管理、雲端資料中心、5G 產品等，追求長期市佔率提升與可持續的營運獲利成長。

文曄第二季營收 1301.21 億元，季增 2%，年增 27%，毛利率 3.86%，季增 0.06 個百分點，年減 2.6 個百分點，營益率 2.47%，季增 0.11 個百分點，年減 0.16 個百分點，稅後純益 22.06 億元，季減 1%，年增 10%，每股稅後純益 2.25 元。

文曄上半年營收 2580.64 億元，年增 29%，毛利率 3.83%，年減 0.01 個百分點，營益率 2.42%，年增 0.07 個百分點，稅後純益 44.24 億元，年增 26%，每股稅後純益 5 元。