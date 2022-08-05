台股Q3震盪整理機率大 多因子挑股提高中長線勝率

通膨與台海情勢緊繃，市場預期第 3 季股市將持續震盪整理，富蘭克林華美投信認為，在波動環境下，可透過特選多因子指數投資策略，利用多因子篩選個股中股票分數較高者投資，相對跑贏大盤，勝出機會較大。

富蘭克林華美投信指出，回顧 7 月，特選 Smart 多因子指數僅跌 0.30% 比較單一產業指數表現相對勝出，大盤未含金融指數下跌 1.77%，金融保險指數下跌 2.46%，電子類股因跌深反彈漲 2.09%。

此外，特選 Smart 多因子指數表現優於大盤主因持有金融股權重較低，而無論類股輪動至哪一產業，多因子審慎挑選評分較高者投資，顯示多因子策略在修正期間中，選股也有超越水平表現。

富蘭克林華美臺灣 Smart ETF 基金採用的多因子投資包含品質、價值與動能因子三大策略，在市場修正期間已看到價值策略相對抗跌，隨著下半年市場風險情緒逐季回升，動能因子將成為特選多因子指數的驅動力，可望能體現漲時重勢，跌時重質的特性。

富蘭克林華美投信指出，「FT 臺灣 Smart ETF」透過品質因子、動能因子及價值因子三大標準組成的量化多因子篩選機制，自動篩選最佳投資標的，並透過每季定期審核、合理調節持股，來降低風險波動。

富蘭克林華美臺灣 Smart ETF 基金經理人林承漢認為，第 3 季因總經數據表現相對疲軟，又目前美國聯準會升息、期望壓抑通膨也抑制終端消費需求，使中下游科技廠商庫存增加，形成營收業績與庫存壓力。

林承漢分析，可預見第 3 季旺季不旺的行情出現，消化庫存成為台灣廠商首要面臨的問題，預估台股將維持震盪整理的格局，再看後續表現。

林承漢認為，Smart 多因子策略將發揮其品質及價值能力挑選台股資優生，一旦大盤重啟上漲動能時，多因子策略能透過動能因子順勢而為，發揮漲時重市的特性。

林承漢表示，在聯準會繼續升息的可能性下，外資匯回美元為主的投資標的，而台股投資將回歸基本面的價值導向，超跌的個股可望獲得資金青睞，而外資也將回補具業績支撐且股價超跌的股票。