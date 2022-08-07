〈美元投資術〉瘋搶高利存款 小心三大限制

為抑制通膨，美國聯準會至七月底第四度升息，累計已升息 9 碼（2.25 個百分點），進而推升美元走勢，各家銀行也競推美元高利存款，民眾在瘋搶美元高利存款時，北富銀提醒，要注意存款天期等三大限制，投資人才不會因為追求高利率但天期太短而承受外幣轉換的成本；另外，外幣定存最大的不確定性便是匯率，投資人也需納入考量。

根據金管會的統計，5 月全體國銀外幣存款餘額達新台幣 13 兆 2,438 億元，年成長達 17.74%，顯示民眾對於外幣存款的熱衷程度；其中，北富銀外幣存款餘額達 9,602 億元，年成長達 35.39%，於國內外匯銀行居領先地位。

北富銀表示，在所有外幣存款中，美元一向是投資人的最愛，在全球這波升息潮中，投資市場波動度加大，美元維持強勢貨幣的角色，且加上挾有聯準會升息題材，美元定存為相對安全的短期資金去處。面對各國央行多半進行升息以因應通膨問題，加上市場避險需求，北富銀認為，今年底前美元有望續強

凱基銀行也表示，為抑制通膨，多國央行皆採大幅升息因應，加上市場避險需求，美元指數有望續強至今年第四季，因應下半年市場持續動盪，建議投資人可趁勢將部分資金配置在低風險的美元保本商品，以創造穩定利息收入。

凱基銀行進一步表示，在經濟環境劇烈變化下，投資市場相對不穩定，建議投資人可以將部分資金轉為投資低風險的保本產品，創造穩定利息收入。美國聯準會啟動升息，不少投資人看好美元中長期走勢，可以將閒置的資金布局在美元，短天期的美元高利定存即為非常好的選擇。

面對美元升升不息，不論是一般定存、換匯優存、階梯式定存、甚至是快閃定存都有優利，目前階梯式定存以凱基銀年利率 3.5% 最優，一般定存以北富銀的 3% 最高，快閃定存則以合庫喊到 8.8% 最吸睛。

台北富邦銀行全面調升美元牌告利率，調升後 1 個月期定存年利率為 1.35%，3 個月期定存年利率為 1.70%，6 個月期定存年利率為 2.10%，9 個月期定存年利率為 2.35%，1 年期定存年利率為 2.60%。此次調升美元牌告利率後，北富銀美元定存牌告利率為五大外匯存款銀行最高。

同時，北富銀也持續提供美元優惠定存，即日起至 8 月 31 日推出富邦奈米存美元定存優惠，透過富邦行動銀行「美元優利」專區，以數位帳戶或一本萬利帳戶台幣活儲存款換匯辦理，即可享美元定存 3 個月年息 2.0%、6 個月年息 2.4%、12 個月年息 3.0% 的優惠，單筆最低 1 千美元即可起存，行動銀行再享換匯 3 分優惠。

而凱基銀推出限時美元階梯定存專案，三個月期定存可享第一個月利率年息 1.5%、第二個月 2.5%、第三個月 3.5%，平均每個月可以領到 2.5% 左右的利息，舉例來說，以本金美元三萬元，存滿三個月到期後，約可領到等值新臺幣 5,400 元左右的利息收入。

不只民營銀行，公股行庫也大搶美元定存商機，台銀至 8 月底止，臨櫃美元 3000 元即可起存，以 3、6、9、12 個月的定存均有優惠利率，其中以單筆定存達 10 萬美元以上，以 1 年期年率 3.058% 計息為最高；台銀也同步推出網路優存，同樣以 3000 美元為起存點，最高利率為 1 年期的 3.028% 計息。

合庫從 8 月 8 日至 8 月 12 日為期一周，臨櫃以新台幣結購美元，1 個月期定期存款年利率高達 8.8%，限量客戶數 1 萬名，門檻最低 1000 美元，最多 3000 美元，上述的「快閃定存」，不需搭配任何理財商品，由於天期短，還可彈性面對後續利率變化。

但在高利率的背後仍有許多需注意之處，北富銀提醒，有意參與美元定存的民眾，對於各家銀行美元定存方案的相關限制，例如存款天期、金額限制、資金來源等，外幣存款族一定要多加留意。