〈台股盤後〉台積電領軍電金傳齊揚收復萬五 周線連5紅

無懼中共實彈軍演威脅，台股今 (5) 日在台積電 (2330-TW) 領軍下帶動半導體反彈，加上航運族群助攻，指數大漲 333.84 點，收在 15036.04 點，重新站回 15000 點關卡，周線連五紅，成交量回升至 2027.76 億元。

台海危機引發台股動盪，除國安基金緊盯股市外，金管會也備妥「限空令」準備隨時上場，財金部會盯場加上美股費半指數助攻，台股上市櫃同步翻紅，大盤指數重新站上萬五整數關卡。

權王台積電終場大漲 16 元收在 516 元，進而帶動茂矽 (2342-TW)、聯鈞 (3450-TW)、智原 (3035-TW)、新唐 (4919-TW)、台勝科 (3532-TW)、聯電 (2303-TW)、采鈺 (6789-TW)、聯發科 (2454-TW)、訊芯 (6451-TW) 股價同步翻紅。

航運族群今天也是人氣聚焦重點，貨櫃三雄長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW)、陽明 (2609-TW) 股價同步翻紅，航空雙雄長榮航 (2618-TW)、華航 (2610-TW) 也是買單敲進重點。

金融族群今天也扮演點火助力，金控股中的中信金 (2891-TW)、開發金 (2883-TW)、國泰金 (2882-TW)、元大金 (2885-TW)、富邦金 (2881-TW)、永豐金 (2890-TW)、華南金 (2880-TW)、台新金 (2887-TW)、合庫金 (5880-TW)、新光金 (2888-TW)、玉山金 (2884-TW)、兆豐金 (2886-TW) 等也在買單敲進下帶動股價走揚。

IC 設計族群中包括：九暘 (8040-TW) 攻上漲停收在 44.05 元，普誠 (6129-TW)、信驊 (5274-TW)、應廣 (6716-TW)、力旺 (3529-TW)、笙科 (5272-TW)、鑫創 (3259-TW)、九齊 (6494-TW)、聯發科 (2454-TW)、矽力 - KY(6415-TW)、創意 (3443-TW) 也是買單敲進重點。

