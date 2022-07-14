〈大立光法說〉VCM產能擴充完成 今年出貨量優於去年

大立光 (3008-TW) 今 (14) 日召開法說會，第二季毛利率回升到 55.8%，優於第一季 53.38% ，除受惠新台幣貶值，執行長林恩平指出，主要是第二季降低毛利率相對較低的 VCM(音圈馬達)銷售，不過 VCM 產能擴充已完成，預期今年 VCM 帶來的業務量，仍會比去年成長。

林恩平指出，今年 VCM 擴充生產投資，已在上半年完成，產能足以因應需求，預估今年 VCM 業務量會比去年多。

由於 VCM 主要由日系供應商占比較多，因此大立光單一 VCM 產品毛利率，都會比高規格鏡頭低。

但由於大立光擴充自有 VCM 產能態度堅決，主要是因 VCM 是鏡頭關鍵零組件，且是為因應未來客戶設計搭載特殊規格的鏡頭組所用。

另外，大立光投資在台中首座新廠，將在明年第三季啟用，林恩平說， 建築工程因缺工略有拖延，但仍掌握進度，至於設備是由客戶指定，理論上明年可以交，主要也與鏡頭業務有關。

大立光第二季營收 96.75 億元，毛利率 55.8%，季增 2.42 個百分點，年減 4.49 個百分點，稅後純益為 49.46 億元，季減 10.28%，年增 67.09%，每股純益 37.06 元。第二季業外匯兌利益 17.9 億元，業外收益 21.66 億元。

大立光上半年營收 198.08 億元，毛利率為 54.55%，年減 8.16 個百分點，稅後純益 104.58 億元，年增 26.38%，每股純益為 78.36 元。