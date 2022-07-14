〈大立光法說〉估7、8月出貨逐月增加 擔憂庫存成嚴重問題

大立光 (3008-TW) 今 (14) 日由執行長林恩平主持召開法人說明會，下半年受惠手機拉貨帶動，預計 7 月營收將優於 6 月，8 月營收將優於 7 月，其中，7P、8P 等高階鏡頸，第三、四季有較多訂單，但是實際的出貨量要看客戶端銷售狀況而定。

不過，林恩平認為，在全球通膨陰影籠罩下，雖然在客戶的開案量變多，但所有客戶都很悲觀，目前相對於今年上半年供應鏈缺料，現在供應鏈問題是庫存比較嚴重，且可能會愈來愈嚴重。

大立光目前的產能利用率，隨著進入市場需求旺季，已回到與去年同期同樣水準，林恩平說，高階手機鏡頭還是沒有太大壓力，只是市場需求很弱，就大立光而言，要有獲利的鏡頭開發案才會接。

至於客戶端手機鏡頭規格升級趨勢，林恩平指出，包括可變光圈，DOUBLE FREE FORM，有些 8P 的規格都蠻高，2023 年上半年廠商升級態度有積極些，但市場普遍都很悲觀，且不期待搭載高階鏡頭手機能賣的多；至於更高階的 9P 鏡頭，目前也還在推廣中。

另外，日系索尼手機已開發潛望式鏡頭，切入市場銷售，引發市場關注，對於投入潛望式手機鏡頭，林恩平說，有些設計為了壓低鏡頭高度，鏡頭要切邊，這種比較難做，要壓高度，不能做圓形，兩個邊要剪掉，比較難做，要看良率多少，大立光現在還在試做，另外，潛望式鏡頭有 P 數也有形狀上改變，要看客戶需求，而模組內反射的稜鏡以玻璃或塑膠生產，也各有優點，也還在測試中。