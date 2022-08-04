生生用平板頻寬恐不足 教育部：滿載即擴充

政府推動校園「生生用平板」計畫，但近期偏鄉平板載具不足、無線網路環境建置等問題引發質疑，教育部今 (4) 日回應，今年起已經陸續提升各校對外網路頻寬，以支援學生數位學習，將持續觀察使用情形，如有滿載即予以擴充頻寬。

教育部表示，從前瞻基礎建設開始，陸續投入 150 億元建置校園高速網路、智慧學習教室及新興科技示範中心，並在今年起投入 200 億元執行「推動中小學數位學習精進方案」，補助 22 縣市成立數位學習推動辦公室，全面啟動學校數位學習。

為使包含偏鄉地區在內之中小學得以順暢利用網路進行數位學習，教育部表示，自今年起提升各校對外網路頻寬 (頻寬從 100M 升到 300M)，12 班以下學校頻寬提升至 300 M 以上、13 班至 24 班提升至 500M 以上、25 班以上則提升至 1G 以上，可確保足夠頻寬支援數位學習，將持續觀察頻寬使用情形，如有滿載即予以擴充頻寬。

此外，針對中小學校園無線網路穩定性，教育部先前已會同各縣市教育局處實地於各校輔導量測，常見穩定性不足原因，如不同階段建置或私設 AP 設備造成校園無線網路頻段互相干擾等問題。

教育部於精進方案中補助已經各縣市調整校正現有無線網路系統，並補助各縣市數位學習辦公室資訊網路相關人力，協助調校 AP 設定與效能，提升無線網路的穩定性，並建立中央網路輔導團隊協助縣市。

教育部指出，偏遠地區學校如有因減班而有多餘的學習載具，或有因學生人數增加而有增加學習載具的需求，由縣市政府在滿足偏遠地區學校 1 生 1 機、非偏遠地區學校每 6 班配 1 班的原則下，透過權責單位如數位學習推動辦公室等，掌握學習載具總數、各校數量、學生與教師人數，依載具配置原則掌握各校載具數量並進行調度與支援，實質挹注有需求的學校。

經調度後如仍有不足情形，則由縣市政府向教育部申請所需學習載具經費，由教育部依推動中小學數位學習精進方案補助原則補足。