王品Q2創單季最大虧損 EPS -2.98元

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (4) 日公布第二季財報，受中國採行封控措施衝擊，稅後虧損 2.24 億元，創單季最大虧損，每股虧損達 2.98 元，不過，王品認為，隨著疫情趨緩，營運谷底已過，下半年相對樂觀。

王品第二季合併營收 35.23 億元，季減 24.74%，年減 4.08%，營業毛利 13.83 億元，季減 33.39%，年減 5.8%，毛利率 39.26%，季減 5.1 個百分點，年減 0.71 個百分點，營業虧損 2.57 億元，營益率 - 7.3%，季減 10.79 個百分點，年減 1.84 個百分點，稅後虧損 2.24 億元，再度較上季轉虧，也較去年同期的虧損再擴大約 7 %，每股虧損 2.98 元。

受第二季虧損拖累，王品上半年合併營收 82.05 億元，年減 2.23%，營業毛利 34.6 億元，年減 5.02%，毛利率 42.17%，年減 1.23 個百分點，營業虧損 9366 萬元，年減 367.56%，營益率 -1.14%，年減 1.56 個百分點，稅後虧損 1.02 億元，較去年同期虧損擴大近 40%，每股虧損 1.36 元。

王品指出，上半年台灣事業群營收 60.4 億元，年增 16.53%，並改寫同期新高，不過，中國事業群營收 21.6 億元，年減 32.51%，反映疫情多點爆發，上海封城 4 個月、北京禁止餐廳內用，其餘一線、新一線城市也面臨靜態管理或封控管制等不小衝擊。

儘管台灣事業群第二季同樣面臨本土疫情挑戰，但相較去年同期餐廳禁內用，王品指出，今年相對穩定有撐，除了透過外帶、外送順應消費需求，也維持展店、轉型和新品牌布局策略，多方衝刺營運動能。

王品認為，第二季營運已落底，近期逐漸從谷底復甦，若無其他因素干擾，下半年表現相對樂觀，台灣預計於第三季突破 300 店大關，展店效益將逐步顯現，加上暑假、中秋檔期挹注，後市可期。