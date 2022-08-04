軍演干擾 台股上沖下洗跌74點收14702點 月線失而復得

中方展開軍演三天，引發股匯市動盪，台股今 (4) 日盤中賣壓出籠，一度急殺逾 230 點，摜破 14600 點關卡，不過，在電子股回穩下，傳產、金融跌勢迅速收斂，留下 150 多點下影線，終場跌 74.82 點或 0.51%，收 14702.2 點，月線失而復得，成交值 1954.8 億元。

櫃買指數終場則小漲 0.01 點或 0.01%，收在 178.18 點，成交值 530.23 億元。上市櫃成交值合計 2485.03 億元。

台積電今天一路在平盤下方整理，終場小跌驚險守住 500 元關卡；聯電維持今年營收年增逾 2 成目標，股價逆勢上漲 1.8%，站回 40 元；日月光投控、矽力 * - KY 也獲資金點火，聯發科、鴻海小跌作收，台達電、國巨、大立光等則遭到調節。

譜瑞 - KY 第三季釋出保守財測，預期短期 PC、面板庫存修正劇烈，今天股價反應利空，開盤即摔落至跌停鎖住，失守千元大關，收在 954 元，千金股目前僅剩四檔。高價股亞德客 - KY 法說後遭到多家外資下修目標價，最低看至 679 元，今天股價應聲重挫逾 9%，收 749 元。

統一今天除息，每股配發 2.7 元現金股利，但受台海緊張情勢升溫影響，陷入貼息，終場下跌 1%，收 65.1 元；食品股受中國禁止進口令影響，為盤面最弱勢族群，上市類股指數重挫逾 3%，包括佳格、愛之味、大飲等賣壓都偏重。

網通族群再度成為資金避風港，其中，智邦開盤上演秒填息，一度大漲 5%，站上所有均線，終場漲幅收斂，以 253.5 元作收，此外，明泰、建漢、啟碁、神準、中磊等多檔漲勢也不俗，市場看好，隨著晶片等原物料缺貨問題逐漸緩解，將有利於網通業者下半年出貨大躍進。