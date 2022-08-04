〈義隆法說〉筆電供應鏈庫存水位高 Q3營收季減約3成

義隆 (2458-TW) 今 (4) 日召開法說會，董事長葉儀晧指出，儘管自家庫存控制得當，但客戶端供應鏈庫存水位仍偏高，本季將以去化庫存為首要任務，法人估，義隆第三季營收約 28-30 億元，季減 28-32.5%，中位數季減 3 成，毛利率估約 46-48%，營益率 16.5-20.5%，雙率維持高檔。

處長劉代銘表示，由於整體外在環境買氣疲弱，筆電等終端銷售狀況不如預期，本季全產品線業績估較上季下滑，其中觸控螢幕季減幅較大，根據客戶端目前拉貨情況，第四季仍有機會優於本季，將持續關注後續發展。

葉儀晧補充，去年有些客戶認為受缺料影響而無法出貨，因此即便庫存水位已經很高，仍持續拉貨，隨著今年下半年景氣反轉，客戶供應鏈庫存壓力明顯增加，因此義隆目前也與客戶討論在年底前將庫存去化完畢，期望明年恢復正常拉貨。

針對價格，葉儀晧重申，短期價格不易調整，毛利率變化主因為現階段高毛利的觸控螢幕 IC 出貨比重降低，加上今年生產成本提高，但他也坦言，年底前成本變動幅度不會太大，即便未來成本調整，客戶也會要求調降售價，因此仍會透過產品規格提升、產品組合優化，提升獲利表現。

葉儀晧看好，明年整體產品銷售價格 (ASP) 將高於今年，如觸控板去年平均售價約 2.2 美元，今年隨著觸控板面積增加、Haptic 模組銷售比重提升，上半年已達 2.5 美元。

其中，Haptic 模組單價已是先前的 10 倍，首季已開始出貨，貢獻營收約 1000 多萬元，第二季已提升到 2000 多萬元，第三季會持續增加至 3000 多萬元，預期明年、後年貢獻會更顯著。