〈義隆法說〉Q2營收估季增9%內 下修全年筆電出貨預估

義隆 (258-TW) 今 (5) 日召開法說會，公司表示，由於中國等地封城，對營運造成影響，第二季營收從原先預估的季增個位數，下修為季減個位數，同時因 Chromebook 需求下滑超預期，也同步調降全年筆電出貨預估至年減 7-9%。

義隆今日也公布 4 月營收 12.57 億元，月減 23.61%，年減 26.58%，年減幅寫下近年高，公司表示，受上海、昆山實施封城干擾，ODM 客戶及 2 家觸控模組外包廠皆位於昆山，對整個第二季、特別是 4 月營收產生影響。

不過，義隆已緊急採取應變措施，由於中國昆山外包廠占公司外包產能高達 6 成，公司也將其生產比例從 6 成降至 2 成，並尋求重慶、蘇州兩地外包廠協助，估可提升外包產能的 4 成，期望能夠滿足客戶需求，預計 5 月就會恢復至正常水準。

義隆預期，第二季營收估達 42-45 億元，季 1-9%，毛利率則受惠高毛利產品出貨增加、達 48-50%，較上季回升，費用約與首季相差不多，營益率 28-31.3%。

展望後市，由於全球外在環境波動，義隆估全年筆電預估年減高個位數，主要仍因 Chromebook 下滑，商用需求仍持續強勁，也帶動商用產品出貨比重提升，有助抵銷部分出貨量下滑；義隆首季商用筆電出貨比重提升，觸控螢幕自去年 2 成多，提升至 4 成，觸控板也自 2 成提升到 2 成 5。

義隆首季營收 40.99 億元，季減 1.5%，年減 1.4%，毛利率 47.3%，季減 2.1 個百分點，年減 0.7 個百分點，營益率 27.2%，持平上季，年減 1.1 個百分點，稅後純益 7.98 億元，季減 39.6%，年減 27.46%，每股稅後純益 2.81 元。