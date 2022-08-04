〈義隆法說〉Q2獲利探9季低 上半年每股賺5.56元

IC 設計業者義隆 (2458-TW) 今 (4) 日召開法說會，並公佈第二季財報，儘管客戶拉貨力道優上季，不過，由於取得晶圓成本較高、無法轉嫁客戶，加上評價利益減少，稅後純益 7.61 億元，創 9 季新低，季減 1.6%，年減 41.6%，每股稅後純益 2.75 元，累計上半年仍賺超過半股本，達 5.56 元。

針對庫存，義隆指出，第二季庫存週轉天數 119 天，與第一季相比僅增加 10 多天，相較過往數年平均 120-130 天仍屬正常，不過，有些客戶庫存水位已超過 4 個月，相較正常庫存水位 1-1.5 個月已偏高，期望明年第一季可以恢復正常。

義隆第二季營收 41.48 億元，季增 1.2%，年減 17.6%，毛利率 47.5%，季減 0.2 個百分點，年減 2.7 個百分點，營益率 27%，季減 0.2 個百分點，年減 6.1 個百分點，稅後純益 7.61 億元，季減 1.6%，年減 41.6%，每股稅後純益 2.75 元。

義隆上半年營收 82.47 億元，年減 10.3%，毛利率 47.4%，年減 1.8 個百分點，營益率 27.1%，年減 4 個百分點，稅後純益 15.34 億元，年減 35.7%，每股稅後純益 5.56 元。

細分各產品線，義隆第二季營收仍以觸控板為主，比重約佔 44%、觸控螢幕約 17%、指紋辨識佔 16%、小紅點 (Pointstick) 約佔 12%、MCU 約 8%、其他包括轉投資公司約佔 3%。