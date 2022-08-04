〈焦點股〉網通成資金避風港 智邦上演秒填息

受中方軍演干擾，台股今 (4) 日震盪走低，網通族群再度成為資金避風港，其中，智邦 (2345-TW) 開盤上演秒填息，一度大漲 5%，站上所有均線，明泰 (3380-TW)、建漢 (3062-TW)、啟碁 (6285-TW) 等多檔漲勢也不俗。

智邦近來獲得投信連六買，今天進行除息交易，每股配發 6 元現金股利，除息參考價 247 元，一開盤即衝上 253 元，成功填息，股價最高來到 260.5 元，盤中漲幅達 5.46%，表現強勢。

其他網通股方面，明泰盤中勁揚逾 6%，最高來到 31.9 元，站上 5、10 日線等所有均線；建漢、啟碁、神準、中磊等盤中也有 3% 以上的漲幅；統新、威潤股價更直奔漲停。

全球消費性電子需求疲弱，但各國仍積極推動基礎建設及網通設備的建置，加上低軌衛星題材加持，網通廠在此波電子股修正浪潮中，表現相對有撐，隨著晶片等原物料缺貨問題逐漸緩解，將有利於網通業者下半年出貨大躍進。

明泰 7 月營收 27.56 億元，月減 28.4%、年增 33.6%；累計前 7 月營收 179.2 億元，年增 6.5%。仲琦 7 月營收 9.38 億元，月減 31.8%、年增 27.8%；累計前 7 月營收 64.17 億元，年增 8.9%。兩家廠商前 7 個月營收皆寫下同期新高。