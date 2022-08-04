上半年五大壽險 中壽唯一業務員正成長

受疫情席捲衝擊，國內壽險業務大軍今 (2022) 年上半年呈現衰退逆風，但中壽業務員人數不減反增，是五大壽險業中唯一正成長的公司，且第 13 個月定著率高達 86.7%，留才比率居壽險業之冠。

去 (2021) 年全年壽險業務員淨減少 8257 人，創 10 年來首見，今年衰退態勢持續，主要是因為今年上半年資本市場震盪，加上疫情加劇，投資型保單、利變保單都難賣，健康險、旅平險也衰退，整體上半年新契約保費衰退逾 11%，保單銷售業績不佳影響壽險登錄業務員人數，光是上半年就已經淨減少 7794 人。

在業務員一片衰退浪潮中，中壽逆勢突圍的秘訣備受矚目，中壽表示，積極投入各項數位工具開發、導入人工智慧及大數據，建構高度數位化業務部隊是主因，如業界首創的遠距刷臉投保，讓業務員和保戶零接觸，短短 7~8 分鐘，只要刷臉就能輕鬆完成投保，精準度高且十分便利，推出短短一年多以來，已近 3.3 萬件遠距投保，並且有超過 6 成以上業務員使用。

為進一步培養業務員的數位意識，中壽還斥資設立首座數位化智能訓練中心，中壽積極推動數位轉型，已取得 5 張專利，展現中壽加速數位金融服務的決心及成果。

除了數位力的展現，中壽強調，強化意外醫療及保障的商品策略，提升分期繳、保障型商品的占比，2022 年 1-5 月中壽 6 年以上分期繳費、健康險與意外險（A&H）的新契約保費已是六大壽險中前三名，較去年同期成長 61％，而這類商品的業績也已占業務員通路的 80％。

不僅如此，隨著高齡化社會來臨，國人退休理財規劃需求大增，中壽自 2021 年起導入中華民國退休基金協會「RFA 退休理財規劃顧問 (Retirement Financial Advisor)」，2022 年測驗及格人數，中壽業務員占比高達 46%，為金融保險業之冠，累計已有 321 人取得退休理財專業顧問資格，也積極與醫療機構、健康產業跨域合作，都有助業務員替保戶全方位規劃退休藍圖。