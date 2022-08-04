美股重點新聞摘要2022年08月04日

今日操盤前瞻

美股財報 (盤後)：Booking(BKNG)、Lucid(LCID)

美股財報 (盤前)：阿里巴巴 (BABA)

英國央行利率決策

美國上周失業金、6 月貿易收支

美晶片法案下周二由拜登簽署立法 半導體材料商跟進擴大在美產能

白宮宣布，美國總統拜登預定下周二 (9 日) 簽署包含晶片法案在內的提案以完成立法，象徵拜登政府努力一年多以來取得的勝利。在晶片法案帶動下，供應鏈廠商正規劃擴大美國投資，最新一例是日本三菱瓦斯化學 (Mitsubishi Gas Chemical)。閱讀全文...

供應鏈、物流雙重挑戰 Lucid 再砍全年產量目標 盤後挫 12%

因供應鏈和物流瓶頸帶來挑戰遲遲未解，電動車新創 Lucid Group 周三 (3 日) 再度調降全年產量目標，拖累盤後股價暴跌 12%。閱讀全文...

G7 發布聯合聲明 呼籲維持台海和平穩定

美國眾議院議長裴洛西旋風訪台引發中國不滿，北京當局宣布週四 (4 日) 起舉行圍台軍演，對此七大工業國集團 (G7) 各國外交部長週三 (3 日) 發布聯合聲明，呼籲中國以和平方式化解台海緊張情勢。閱讀全文...

美國 7 月 ISM 非製造業指數意外回升至 56.7 優於市場預期

美國周三（3 日）公布的 7 月 ISM 非製造業指數報 56.7，優於市場預期的 53.5 ，也優於 6 月的 55.3，終止連三個月下滑的趨勢，穩居在 50 的榮枯線之上，主因是訂單成長強勁，同時供應鏈瓶頸和價格壓力緩解，支撐經濟並未陷入衰退觀點，儘管該數據上半年表現下滑。閱讀全文...