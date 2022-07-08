指揮中心：首批莫德納次世代疫苗最快10月來台

台灣邊境管制逐步鬆綁，7 月 14 日起 3 類民眾登機前免附 PCR 證明，但近來國外疫情有上升趨勢，疫情指揮中心今 (8) 日呼籲，在國外確診的民眾，最好待滿 7 天再回台；發言人莊人祥透露，美國預計 9 月底至 10 月初可審畢莫德納次世代疫苗的緊急使用授權 (EUA)，若順利，最快 10 月有望進口來台。

莊人祥於疫情記者會中呼籲儘速接種第 4 劑 COVID-19 疫苗，目前開放 6 類對象施打，包括 65 歲以上長者、長照機構住民及 18 歲以上免疫不全及免疫低下且病情穩定者；此外，醫事人員、機場港埠和居家檢疫人員、機構與社福照護體系工作人員等，間隔 5 個月即可接種疫苗。

至於疫苗採購進度方面，莊人祥說明，今年已經與莫德納公司簽訂 2000 萬劑採購合約，目前到貨 900 多萬劑，剩餘還有 1100 萬劑，可自選傳統疫苗或次世代疫苗。

據悉，美國 FDA 預計 9 月底至 10 月初可審畢莫德納次世代疫苗的 EUA，如審查順利，將請廠商同步提供送審資料，次世代疫苗最快可在 10 月進口到台灣。

國內入境檢疫 3+4，放寬至每週 4 萬人，外界憂心恐導致境外移入病例數增加，對此，莊人祥表示，先試行每週入境 4 萬人 2 到 3 週後，再根據相關配套調整，目前防疫旅館應該足夠，如有不足會隨時啟動應變措施。

國外疫情近來逐步上升，主要因 Omicron 亞型變異株 BA.4、BA.5 傳播力更強，國內境外移入 BA.4、BA.5 也有增加趨勢，指揮中心呼籲國外的民眾，確診後在國外待滿 7 天再返台較妥。

