新創公司見臻延攬陳良基加入董事會 擬規劃A輪募資

新創公司見臻科技今 (2) 日宣布，延攬前科技部長陳良基加入董事會，見臻表示，希望憑藉陳良基的國際視野、豐富產官學經驗，加速技術深耕、公司治理、國際拓展，並在未來國際元宇宙生態系中占有一席之地，見臻目前也已開始規劃 A 輪募資。

見臻科技是在 2018 年 1 月由國立台灣大學衍伸出來的新創公司，創辦人為台大電機系教授簡韶逸，主要提供眼球追蹤 (eye tracking) 解決方案，去年底完成 350 萬美元 (約新台幣 1 億元) 的 Pre-A 輪募資，由緯創 (3231-TW) 企業創投領投，仁寶 (2324-TW)、見臻公司團隊成員共同投資，此外，奇景光電 (HIMX-US) 也是原始股東之一。

見臻表示，陳良基是成功大學電機工程博士，曾任科技部長、教育部政務次長、國立台灣大學講座教授等，對於如何將學校技術轉化為商業價值具有豐富的經驗，也在學校期間成功促成和英特爾 (INTC-US) 合設研究中心，對國際合作更深具豐富經驗，希望借重其在經營管理、國際合作經驗，協助見臻快速成長，

見臻認為，眼球追蹤技術將是 AR/VR / 智慧眼鏡的重要關鍵，在元宇宙 (metaverse) 中能提供更沈浸、更舒適的使用者體驗，為不可或缺的重要技術，今年也在 2022 年 Computex 台北國際電腦展中，攜手佐臻合作推出具備眼球追蹤能力的 AR 眼鏡。