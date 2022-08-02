〈陸港盤後〉裴洛西訪台 A股、港股倒成一片

中國 A 股三大指數與港股周二（2 日）收盤同步大跌，A 股三大指數的跌幅均超過 2%，原因是美國眾院議長裴洛西周二可能訪台，引發投資人避險意識升高。

證券時報報導，滬指周二收盤重挫 2.26% 至 3,186.27 點，深成指重摔 2.37% 至 12,120.02 點，創業板指驟跌 2.02% 至 2,678.62 點；兩市成交額合計人民幣 1.1812 兆元，「北向資金」淨流出 23.11 億元。

水務、環保、建築、電力等類股大跌，燃氣、軟體、旅遊、醫藥、地產、釀酒、金融等族群走低。

香港恒生指數收盤重挫 2.36，恒生科技指數驟跌 3.01%。

路透報導，熟悉裴洛西行程人士透露，她在結束大馬行程後，將抵台訪問，周三展開拜會活動，包括會晤總統蔡英文。

四名消息人士說，裴洛西擬於周三下午會見批判中國人權人士，會晤地點可能選在新北市國家人權博物館，即景美人權文化園區。

知情人士另表示，中國的軍艦和戰機周二上午均逼近台海中線，共機多次短暫「觸及」中線，再飛回海峽對岸，台灣戰機則在附近待命。該人士說：「這是一個不尋常的舉動，挑釁意味十足」。

福建省軍區政治工作局官方微博周二發布消息，聲稱「福建省軍區在閩南某海域組織民兵防空分隊實彈射擊，全面檢驗複雜條件下整體作戰能力。我們嚴陣以待，聽令而戰！」

中國外交部發言人華春瑩周二說：「美國挑釁，導致台海局勢緊張升級，美方需負全責。中方密切關注裴洛西的行程，如果美方一意孤行，中方必將採取堅決有力的措施，維護中方的主權安全利益。」

彭博報導，北京可能採取的反制措施，包括更大規模共機擾台、共機飛越台灣、飛彈試射、經濟制裁、外交抗議、奪取離島。

Wealth Enhancement 集團資深投資組合顧問 Ayako Yoshioka 表示，裴洛西訪台最終可能只是市場另一個「短期混亂」，但「總是令人擔憂」。