永光SiC佈局報捷 傳已開始出貨三安、環球晶

永光 (1711-TW) 碳化矽拋光液布局報捷，傳出近期已供應國內矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 與中國三安光電，其中三安出貨量更是顯著拉升，整體上半年出貨已倍增，隨著各大廠加快佈局腳步，永光出貨也將迎來強勁成長期。

永光表示，無法評論特定客戶，不過碳化矽拋光液持續出貨給台灣與中國廠商，去年出貨量較低，隨著國際大廠乃至台灣、中國等廠商都積極布局，永光的出貨動能也加速。

碳化矽產業正處初期百家爭鳴的時期，除國際 IDM 大廠 Wolfspeed、II-VI、羅姆半導體等擁技術優勢加快腳步發展，台廠也積極佈局，致力打造自主供應鏈，包含環球晶、盛新材料、嘉晶與漢磊。

至於中國業者也不缺席，山東天岳也斥資人民幣數十億元進行碳化矽基板技術，其他天科合達、中國電科、中科鋼研、露笑科技等已開始量產碳化矽基板；三安光電、東尼電子、東莞天城等，也將在 2023 年至 2024 年量產碳化矽基板。

產能方面，永光指出，目前可因應需求，未來若需求持續增加，不排除進行擴產，目前公司已具備設備、參數調整經驗，需要擴充時，將可很快上線量產。

永光 SiC 拋光液過去持續與客戶驗證，近半年進度良好，客戶也積極開發 SiC 基板製程，隨著國內技術開發逐漸跟上國際廠商，拋光液後續也將逐步挹注公司營收。

三安光電旗下三安集成 2020 年打造碳化矽 MOSFET 量產平台，2021 年報顯示，碳化矽送樣客戶超過 500 家，出貨客户 200 家以上，客戶保護陽光電源、古瑞瓦特、固德威、科士達等中國前 20 企業。