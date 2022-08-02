大田Q2獲利走高每股純益7.43元 上半年賺逾一股本

高爾夫球具廠大田精密 (8924-TW) 在有利匯率助攻下，第二季稅後純益 6.23 億元，每股純益 7.43 元；上半年稅後純益 8.84 億元，創歷史同期新高，每股純益達 10.55 元。

大田精密第二季營收為 23.39 億元，毛利率 30.64%，季增 4.93 個百分點，年減 1.37 個百分點，單季稅後純益為 6.23 億元，季增 1.38 倍，年增 32.73%，單季每股純益為 7.43 元。

大田精密上半年營收 38.69 億元，毛利率 28.69%，年減 2.94 個百分點，稅後純益達 8.84 億元，創歷史同期新高，年增 11.32%，每股純益達 10.55 元。

大田與主要客戶持續有著長期密切的合作關係，尤其近期大田日系主要客戶傳來好消息，剛上市的革命性具專利的創新球具，有選手使用大田全 Ca 碳纖專利球頭而贏得 LPGA 蘇格蘭公開賽冠軍。

大田主管指出，此一球具在複合材料高爾夫球桿頭及其製造方法已取得日本、台灣、大陸多項發明專利，受客戶肯定與採用，訴求能減輕高爾夫球桿頭的桿頭本體的重量、易於因應不同高爾夫球桿頭的擊球距離或打感而調整改變重心與轉動慣量，提高設計自由度、以及球桿頭之剛性設計多元化等，且易於控制擊球面板的甜密點位置，使球桿頭能達到較佳的擊球性能。