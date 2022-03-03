大田去年賺逾2個股本 每股擬配發13.7元現金股利

高爾夫球具廠大田精密 (8924-TW) 2021 年獲利亮麗，稅後純益 16.88 億元，年增 2.1 倍，每股純益 20.15 元，公司今 (3) 日董事會通過，擬配發每股現金股利 13.7 元，獲利與股利配發雙雙改寫新高，以今天 155 元收盤價計算，現金殖利率 8.84%。

大田精密 2021 年第四季營收 21.39 億元，毛利率 29.6%，季減 3.72 個百分點，年增 5.52 個百分點，稅後純益 4.49 億元，季減 11.61%，年增 1.91 倍，每股純益為 4.61 元。

大田精密 2021 年營收 78.8 億元，毛利率 31.57%，年增 5.54 個百分點，稅後純益 16.88 億元，年增 2.1 倍，每股純益達 20.15 元。

大田精密指出，高爾夫產業在後疫情下呈現蓬勃發展，因是具有適當社交距離的熱門運動選項且打球人口已有結構性的正向改變。展望未來，高爾夫產業發展仍將持續熱絡，而 2022 年大田精密業績審慎樂觀，期待推出更多創新產品與服務。大田精密預計 5 月 26 日召開股東會。

明安 (8938-TW) 2021 年稅後純益為 13.47 億元，創新高，年增 97.8%，每股純益 10.1 元。明安董事會並通過，去年盈餘每股擬配發 5.5 元現金股利，為歷年最高。