大田精密李孔文續任董座 每股股息13.7元6/17除息

大田精密 (8924-TW)) 今 (26) 日召開股東常會，會中通過兩案承認事項，承認 110 年度營業報告書及財務報告案、承認 2021 年度盈餘分派案，分派現金股利每股 13.7 元，為歷年最高，股東會後董事會也通過，預計 6 月 17 日除息，股利發放日為 7 月 8 日。

大田精密今天股東會中也進行修訂公司章程、修訂股東會議事規則、修訂取得或處分資產處理程序、修訂資金貸與他人作業程序、修訂背書保證處理辦法等五項討論案及選舉大田公司第 13 屆董事 (獨立董事) 與進行解除新任董事及其代表人競業禁止限制之公決案。

大田精密第 12 屆董事任期於 6 月 5 日屆滿，新選任董事 8 席 (含獨立董事 3 席)，董事當選人為李孔文、林忠謙、南豐興企業股份有限公司代表人潘芸禧、南豐興企業股份有限公司代表人潘芸禛、林宏哲；獨立董事有陳樹、黃崇輝、張添盛，任期由 5 月 26 日至 2025 年 / 5 月 25，任期 3 年。股東會後隨即召開董事會，董事一致推舉李孔文先生擔任大田精密董事長。

大田精密指出，本屆新任董事名單中有三位新面孔，包含董事南豐興企業股份有限公司代表人潘芸禧具投資專才、潘芸禛具設計與行銷專才，及獨立董事陳樹先生學經歷豐厚，曾任證管會主委、財政部次長、證交所董事長、金管會主委、櫃買中心董事長等職務，目前為中央投資公司董事長及中華中道領導文化總會理事長，將藉助新任董事來協助公司推展 ESG 永續發展。

大田精密指出，2021 年業績為歷年表現最亮眼的一年，全年合併營收淨額為 78.8 億元，合併毛利率為 31.6%，合併本期淨利為 16.86 億元，歸屬於母公司業主淨利為 16.88 億元，基本每股盈餘 (稅後) 為 20.15 元，每股分派現金股利每股無償配發 13.7 元（現金股利配發率 68%），如按 26 日收盤價 134.5 元計算，現金殖利率 10.19 % ，現金股利發放創新高。

李孔文會中特別感謝許總及全體同仁們的努力。目前大田公司營運已相當穩定，高爾夫產業在後疫情下呈現蓬勃發展，因是具有適當社交距離的熱門運動選項且打球人口已有結構性的正向改變。

展望未來，GOLF 發展仍將持續熱絡，需求年增，前景看好。而大田公司營運相當穩定，客戶信賴與肯定公司新品開發技術與量產服務能力，又受惠於美、日客戶品牌經營報捷，接單十分暢旺。整體而言，2022 年大田公司業績審慎樂觀，期待推出更多創新產品與服務，創造更輝煌的歷史，值得大家持續長期關注。希望股東給予長期的厚愛，讓大田公司有源源不斷的成長動能。