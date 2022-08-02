地緣政治干擾電金傳跳水 台股跌234點收14747點失守短均

美國眾議院議長裴洛西 (Nancy Pelosi) 傳今晚訪台，引發地緣政治緊張，台北股匯今 (2) 日上演雙殺走勢，大盤一度重摔逾 300 點，摜破 14700 點關卡，台積電失守 500 元，電子權值股賣壓沉重，傳產、金融也無力撐盤，各類股全盤皆墨，加權指數終場跌勢略收斂，下跌 234.46 點或 1.56%，收在 14747.23 點，跌破短均，成交值 2148.76 億元。

櫃買指數終場下跌 3.45 點或 1.89%，收在 179.3 點，成交值 528.26 億元。上市櫃成交值 2677.02 億元。

電子權值股全面倒地，台積電今天股價跌破 500 元，重挫約 2.4%，以 492 元作收，市值滑落至 12.75 兆元；聯發科、聯電、國巨、大立光、日月光投控等均震盪走低；聯詠法說前夕，遭美系外資調降目標價剩 1 字頭，今天股價大跌近半根停板；友達股價連日反彈，今天逆勢收漲逾 2%。

傳產族群今天變臉轉跌，台塑、南亞、台化一度下挫逾 2%，尾盤跌勢逐漸收斂，航運股也遇壓，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海重挫 2-3%，航空雙雄長榮航、華航也下跌 3-4%，此外，裕民、中櫃、四維航等都賣壓沉重，不過，漢翔逆勢收漲。

美國眾院議長裴洛西擬將訪台，中國海關總署傳出對台灣 100 多家食品廠發出暫時停止進口令，使得第三季傳統旺季業績恐蒙塵，食品族群今天全面跳水，上市類股指數跌逾 2%，泰山、統一、宏亞、愛之味等多檔約下跌 3-5%。

千金股近來賣壓偏重，目前剩下五檔，股王大立光下跌超過 2%，面臨 2000 元保衛戰，股后信驊也跌逾 2%，力旺則獲資金點火，上漲逾 2%，第五大高價股譜瑞 - KY 大跌逾半根停板，收 1035 元，祥碩、AES-KY 收盤下跌 2-3%。