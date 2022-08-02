00900首次配息吸引股民搶息 溢價飆近10%小心買貴

股民一看到高殖利率就瘋搶，小心買貴了得不償失！富邦特選高股息 30(00900-TW) 昨 (1) 日公布，8 月預計配息金額為每單位新台幣 1.2 元，由於依照昨日收盤價估算，年化配息率超過 10%，今天吸引股民大舉湧入搶息，溢價一度接近 10%，富邦投信提醒，要留意大幅度的溢價風險，避免爾後因市價回歸淨值，造成價差損失。

00900 ETF 追蹤的標的指數，今天與大盤同步開低，但是次級市場追價買盤積極，造成大幅度溢價狀況，代表次級市場價格，大幅高於該 ETF 的真實價值，富邦投信提醒投資人，市價與淨值的偏差，終將回歸淨值表現，應留意大幅度的溢價風險，避免爾後因市價回歸淨值，造成價差損失。

富邦投信也提醒有買進計畫的投資人，建議在買進 00900 前，可先上富邦投信官網查詢即時估計淨值及折溢價狀況，若有大幅溢價發生，應留意大幅買貴的風險，也須留意未來價格漲跌幅與標的指數出現大幅落差的風險。

台灣 ETF 市場蓬勃發展，市場投資人參與度愈來愈高，其中一個重要原因是 ETF 為交易所掛牌基金，投資人可透過一般熟悉的股票交易方式直接買賣基金。ETF 在交易所買賣的價格稱為市價，而 ETF 真正的價格為淨值，當市價高於淨值，稱之為溢價。富邦投信建議，想參與配息的投資人，可待 00900 ETF 溢價狀況回歸正軌時再買進。

富邦投信進一步表示，本次配息主要來源為 ETF 成立以來至 7 月底參與成分股除息所得的現金股利並全數配出，參考標的指數歷史回測之息收分布，7 月為全年度指數領息的高峰，考量台股除息旺季將進入下半場以及最新指數成分股尚未除息的檔數，00900 的配息頻率雖為每年分配 4 次，但每次配息的金額將因此有所不同，投資人不應以本次配息率評估未來配息率，之後的配息，將因 ETF 參與成分股領息狀況而有差異外，配息率也將受價格、單位數變化影響，提醒投資人留意。